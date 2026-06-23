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На Камчатке спасатели обнаружили перевернувшийся рыбацкий катер - РИА Новости, 23.06.2026
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02:52 23.06.2026
На Камчатке спасатели обнаружили перевернувшийся рыбацкий катер

Спасатели обнаружили перевернувшийся на Камчатке катер, людей на судне не было

© Фото : МЧС России по Камчатскому краюПоисковая операция в Авачинском заливе
Поисковая операция в Авачинском заливе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МЧС России по Камчатскому краю
Поисковая операция в Авачинском заливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Камчатке спасатели обнаружили перевернувшийся рыбацкий катер.
  • Трое мужчин, которые находились на катере, не найдены.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спасатели обнаружили перевернувшийся на Камчатке рыбацкий катер, люди не найдены, сообщило ГУ МЧС России по Камчатском краю.
По ранее опубликованным данным, трое мужчин направились на рыбалку в Авачинский залив, вскоре один из рыбаков вышел на связь с супругой и сообщил, что их катер перевернулся. Женщина обратилась в экстренные службы.
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"Спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю, ведущие поиск на вертолете Ми-8, обнаружили перевернувшийся катер. Людей на судне не было", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что спасателями всем проходящим мимо судам дана радиограмма о происшествии для попутного поиска.
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