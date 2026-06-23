Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Камчатке спасатели обнаружили перевернувшийся рыбацкий катер.
- Трое мужчин, которые находились на катере, не найдены.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спасатели обнаружили перевернувшийся на Камчатке рыбацкий катер, люди не найдены, сообщило ГУ МЧС России по Камчатском краю.
По ранее опубликованным данным, трое мужчин направились на рыбалку в Авачинский залив, вскоре один из рыбаков вышел на связь с супругой и сообщил, что их катер перевернулся. Женщина обратилась в экстренные службы.
Уточняется, что спасателями всем проходящим мимо судам дана радиограмма о происшествии для попутного поиска.