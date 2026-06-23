На Камчатке спасатели обнаружили перевернувшийся рыбацкий катер.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спасатели обнаружили перевернувшийся на Камчатке рыбацкий катер, люди не найдены, сообщило ГУ МЧС России по Камчатском краю.

По ранее опубликованным данным, трое мужчин направились на рыбалку в Авачинский залив, вскоре один из рыбаков вышел на связь с супругой и сообщил, что их катер перевернулся. Женщина обратилась в экстренные службы.