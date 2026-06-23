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На Камчатке начали проверку ЧП с перевернувшимся катером с людьми - РИА Новости, 23.06.2026
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01:16 23.06.2026 (обновлено: 03:31 23.06.2026)
На Камчатке начали проверку ЧП с перевернувшимся катером с людьми

Прокуратура установит обстоятельства ЧП с перевернувшимся катером на Камчатке

© Фото : МЧС РФ по Камчатскому краюАкватория Авачинского залива на Камчатке
Акватория Авачинского залива на Камчатке - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МЧС РФ по Камчатскому краю
Акватория Авачинского залива на Камчатке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с маломерным судном, перевернувшимся в Авачинском заливе.
  • Трое мужчин на моторной лодке вышли на рыбалку, судно перевернулось, и самостоятельные попытки найти пропавших не дали результата.
  • Спасательные операции проводятся с участием вертолета Ми-8 и буксира «Капитан Мишин», местонахождение судна и пассажиров пока не установлено.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн - РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия с маломерным судном, перевернувшимся в Авачинском заливе с тремя рыбаками на борту, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
"Камчатской транспортной прокуратурой ситуация поставлена на контроль, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Как ранее сообщал региональный главк МЧС России, в понедельник вечером трое мужчин на моторной лодке вышли из порта Петропавловска-Камчатского на рыбалку. Судно перевернулось.
Один из рыбаков успел связаться по радиостанции с супругой и сообщить о случившемся, а также предупредил товарищей, которые вышли на поиски. Самостоятельные попытки найти пропавших не дали результата, женщина обратилась в службу "112".
С наступлением рассвета во вторник в район бедствия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием. Параллельно задействован буксир "Капитан Мишин" Морской спасательной службы. Морской спасательный подцентр передал радиограмму всем проходящим судам с просьбой вести попутный поиск.
Местонахождение судна и пассажиров пока не установлено. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС и транспортной прокуратуры.
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