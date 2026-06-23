© Фото : МЧС РФ по Камчатскому краю Акватория Авачинского залива на Камчатке

На Камчатке начали проверку ЧП с перевернувшимся катером с людьми

Краткий пересказ от РИА ИИ Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с маломерным судном, перевернувшимся в Авачинском заливе.

Трое мужчин на моторной лодке вышли на рыбалку, судно перевернулось, и самостоятельные попытки найти пропавших не дали результата.

Спасательные операции проводятся с участием вертолета Ми-8 и буксира «Капитан Мишин», местонахождение судна и пассажиров пока не установлено.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн - РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия с маломерным судном, перевернувшимся в Авачинском заливе с тремя рыбаками на борту, сообщили в прокуратуре Камчатского края.

"Камчатской транспортной прокуратурой ситуация поставлена на контроль, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Как ранее сообщал региональный главк МЧС России , в понедельник вечером трое мужчин на моторной лодке вышли из порта Петропавловска-Камчатского на рыбалку. Судно перевернулось.

Один из рыбаков успел связаться по радиостанции с супругой и сообщить о случившемся, а также предупредил товарищей, которые вышли на поиски. Самостоятельные попытки найти пропавших не дали результата, женщина обратилась в службу "112".

С наступлением рассвета во вторник в район бедствия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием. Параллельно задействован буксир "Капитан Мишин" Морской спасательной службы. Морской спасательный подцентр передал радиограмму всем проходящим судам с просьбой вести попутный поиск.