На Камчатке начали проверку ЧП с перевернувшимся катером с людьми

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с маломерным судном, перевернувшимся в Авачинском заливе.
- Трое мужчин на моторной лодке вышли на рыбалку, судно перевернулось, и самостоятельные попытки найти пропавших не дали результата.
- Спасательные операции проводятся с участием вертолета Ми-8 и буксира «Капитан Мишин», местонахождение судна и пассажиров пока не установлено.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 23 июн - РИА Новости. Камчатская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия с маломерным судном, перевернувшимся в Авачинском заливе с тремя рыбаками на борту, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
"Камчатской транспортной прокуратурой ситуация поставлена на контроль, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Один из рыбаков успел связаться по радиостанции с супругой и сообщить о случившемся, а также предупредил товарищей, которые вышли на поиски. Самостоятельные попытки найти пропавших не дали результата, женщина обратилась в службу "112".
С наступлением рассвета во вторник в район бедствия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями и необходимым оборудованием. Параллельно задействован буксир "Капитан Мишин" Морской спасательной службы. Морской спасательный подцентр передал радиограмму всем проходящим судам с просьбой вести попутный поиск.
Местонахождение судна и пассажиров пока не установлено. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС и транспортной прокуратуры.
В Хабаровском крае пропала группа рыбаков
23 апреля, 11:03