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На Камчатке вертолет вылетел на поиски рыбаков с перевернувшегося катера - РИА Новости, 23.06.2026
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00:37 23.06.2026
На Камчатке вертолет вылетел на поиски рыбаков с перевернувшегося катера

На Камчатке вертолет вылетел на поиски троих рыбаков с перевернувшегося катера

CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое мужчин отправились на рыбалку в Авачинский залив, их катер перевернулся, и один из рыбаков смог сообщить об этом экстренным службам.
  • Ночью 23 июня поступила информация о происшествии, а с наступлением светлого времени суток на поиски вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски троих мужчин с перевернувшегося рыбацкого катера на Камчатке, сообщило ГУ МЧС России по Камчатском краю.
По предварительным данным, трое мужчин направились на рыбалку в Авачинский залив, вскоре один из рыбаков вышел на связь с супругой и сообщил, что их катер перевернулся. Женщина обратилась в экстренные службы.
"Информация о происшествии поступила в службу "112" ночью 23 июня. С наступлением светлого времени суток в зону поисков вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. С собой у спасателей есть все необходимое для оказания помощи", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ситуация находится под контролем ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
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ПроисшествияРоссияКамчатский крайКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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