На Камчатке вертолет вылетел на поиски рыбаков с перевернувшегося катера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трое мужчин отправились на рыбалку в Авачинский залив, их катер перевернулся, и один из рыбаков смог сообщить об этом экстренным службам.
- Ночью 23 июня поступила информация о происшествии, а с наступлением светлого времени суток на поиски вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на поиски троих мужчин с перевернувшегося рыбацкого катера на Камчатке, сообщило ГУ МЧС России по Камчатском краю.
По предварительным данным, трое мужчин направились на рыбалку в Авачинский залив, вскоре один из рыбаков вышел на связь с супругой и сообщил, что их катер перевернулся. Женщина обратилась в экстренные службы.
Уточняется, что ситуация находится под контролем ГУ МЧС России по Камчатскому краю.