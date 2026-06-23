Временным и.о. президента Южной Осетии станет Камболов

Краткий пересказ от РИА ИИ Алан Гаглоев сообщил, что временно исполнять обязанности президента Южной Осетии будет председатель правительства Марат Камболов.

Алан Гаглоев перешел на должность советника президента России.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии будет возложено на председателя правительства Марата Камболова, сообщил президент закавказской республики Алан Гаглоев.

Сам Гаглоев перешел на должность советника президента РФ

"В соответствии с конституцией временное исполнение обязанностей президента будет возложено на председателя правительства республики – Камболова Марата Аркадьевича", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Южной Осетии. ⠀

Ранее в текущем году Камболов сначала стал советником президента Южной Осетии, а затем возглавил правительство республики.

Камболов родился в Северной Осетии в 1965 году. В 1991-1995 годах работал главным специалистом Государственного комитета РФ по антимонопольной политике, в 1995-1997 годах был начальником отдела, руководителем департамента министерства по делам национальностей и федеративным отношениям РФ. В 2004-2010 годах был советником и заместителем руководителя Федерального агентства по науке и инновациям, в 2010-2014 годах работал директором департамента, заместителем министра образования и науки РФ. Затем Камболов более десяти лет занимал руководящие должности в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт".

Камболов имеет государственные награды, среди которых орден Дружбы, орден "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней. Женат, у него четверо детей.

Ранее в ходе визита Гаглоева в Москву и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая был подписан договор об углублении союзнического взаимодействия между двумя странами. После подписания документа Путин заявил, что стороны будут работать дальше, имея в виду решение всех назревших социальных вопросов. Договор затем был ратифицирован парламентами двух стран и подписан президентами. Гаглоев после ратификации назвал договор историческим и выразил надежду на то, что весь осетинский народ сможет жить в едином государстве. В должности советника президента Камболов курировал процесс реализации договора.

Согласно тексту договора, Россия и Южная Осетия наращивают сотрудничество в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, пограничной политики, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры и человеческого потенциала, гармонизации правовых норм и создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы.

Договором установлено, что граждане одной страны могут замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы в государственных и муниципальных органах другой страны.