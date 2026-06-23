Временным и.о. президента Южной Осетии станет Камболов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алан Гаглоев сообщил, что временно исполнять обязанности президента Южной Осетии будет председатель правительства Марат Камболов.
- Алан Гаглоев перешел на должность советника президента России.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии будет возложено на председателя правительства Марата Камболова, сообщил президент закавказской республики Алан Гаглоев.
"В соответствии с конституцией временное исполнение обязанностей президента будет возложено на председателя правительства республики – Камболова Марата Аркадьевича", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Южной Осетии. ⠀
Ранее в текущем году Камболов сначала стал советником президента Южной Осетии, а затем возглавил правительство республики.
Камболов родился в Северной Осетии в 1965 году. В 1991-1995 годах работал главным специалистом Государственного комитета РФ по антимонопольной политике, в 1995-1997 годах был начальником отдела, руководителем департамента министерства по делам национальностей и федеративным отношениям РФ. В 2004-2010 годах был советником и заместителем руководителя Федерального агентства по науке и инновациям, в 2010-2014 годах работал директором департамента, заместителем министра образования и науки РФ. Затем Камболов более десяти лет занимал руководящие должности в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт".
Камболов имеет государственные награды, среди которых орден Дружбы, орден "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней. Женат, у него четверо детей.
Ранее в ходе визита Гаглоева в Москву и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая был подписан договор об углублении союзнического взаимодействия между двумя странами. После подписания документа Путин заявил, что стороны будут работать дальше, имея в виду решение всех назревших социальных вопросов. Договор затем был ратифицирован парламентами двух стран и подписан президентами. Гаглоев после ратификации назвал договор историческим и выразил надежду на то, что весь осетинский народ сможет жить в едином государстве. В должности советника президента Камболов курировал процесс реализации договора.
Согласно тексту договора, Россия и Южная Осетия наращивают сотрудничество в целях обеспечения регионального мира и стабильности, проведения согласованной внешней политики и политики в области обороны и безопасности, пограничной политики, улучшения социально-экономических условий, развития инфраструктуры и человеческого потенциала, гармонизации правовых норм и создания благоприятной среды для свободного перемещения капиталов, товаров, услуг и рабочей силы.
Договором установлено, что граждане одной страны могут замещать государственные и муниципальные должности, должности государственной и муниципальной службы в государственных и муниципальных органах другой страны.
Также договаривающиеся стороны засчитывают периоды постоянного проживания своих граждан на территориях друг друга в целях обеспечения возможности замещения должностей, для которых законодательством стран установлены требования к продолжительности постоянного проживания в стране, при условии замещения в течение не менее 10 лет государственных или муниципальных должностей на территории одной из стран.