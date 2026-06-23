Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерении продолжать работу по упорядочению, объединению и сокращению американских военных объектов на Окинаве.

Окинава отметила 81-ю годовщину окончания ожесточенной наземной битвы между Японией и США в годы Второй мировой войны.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки заявил, что по вопросу авиабазы «Футэмма» префектура будет добиваться решения путем диалога между правительствами Японии и США и властями префектуры, а не «одностороннего навязывания».

ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерении продолжать работу по упорядочению, объединению и сокращению американских военных объектов на Окинаве, где во вторник прошла церемония памяти жертв битвы 1945 года.

"Жители Окинавы спустя 80 лет после войны по-прежнему несут большую нагрузку из-за концентрации американских военных баз. Мы будем работать над упорядочением, объединением и сокращением объектов и территорий вооруженных сил США, а также вместе с жителями Окинавы продвигать эффективное использование возвращаемых бывших военных земель", — заявила она.

Окинава во вторник отметила 81-ю годовщину окончания ожесточенной наземной битвы между Японией и США в годы Второй мировой войны, унесшей жизни более 200 тысяч военных и мирных жителей.

Премьер страны подчеркнула, что нынешние мир и процветание Японии основаны на "драгоценных жертвах" погибших на Окинаве и "невыразимо тяжелой истории", которую прошла префектура.

"Япония больше никогда не повторит бедствие войны. Мы клянемся перед душами погибших, что будем продолжать неустанные усилия ради общества, в котором каждый японец сможет жить мирно и с богатым сердцем", — сказала Такаити.

Примечательно, что в ходе выступления главы правительства отчётливо слышались недовольные выкрики людей. Во время выступления других спикеров подобных демонстраций не наблюдалось.

Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки в декларации мира заявил, что на Окинаве до сих пор сохраняется тяжелое бремя американских военных баз.

"Из-за огромного бремени баз и связанных с ними проблем сохраняется ситуация, при которой под угрозой находится безопасность человека", — сказал он.

Губернатор также заявил, что по вопросу авиабазы “Футэмма” Окинава будет настоятельно добиваться решения путем диалога между правительствами Японии и США и властями префектуры, а не "одностороннего навязывания".