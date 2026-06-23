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Премьер Японии пообещала сокращать американские базы на Окинаве - РИА Новости, 23.06.2026
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07:43 23.06.2026
Премьер Японии пообещала сокращать американские базы на Окинаве

Япония продолжит работу по сокращению американских военных баз на Окинаве

© РИА Новости / Иван ЗахарченкоВид на аэродром военной базы США "Футэмма" в городе Гинован
Вид на аэродром военной базы США Футэмма в городе Гинован - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Иван Захарченко
Вид на аэродром военной базы США "Футэмма" в городе Гинован. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерении продолжать работу по упорядочению, объединению и сокращению американских военных объектов на Окинаве.
  • Окинава отметила 81-ю годовщину окончания ожесточенной наземной битвы между Японией и США в годы Второй мировой войны.
  • Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки заявил, что по вопросу авиабазы «Футэмма» префектура будет добиваться решения путем диалога между правительствами Японии и США и властями префектуры, а не «одностороннего навязывания».
ТОКИО, 23 июн — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о намерении продолжать работу по упорядочению, объединению и сокращению американских военных объектов на Окинаве, где во вторник прошла церемония памяти жертв битвы 1945 года.
"Жители Окинавы спустя 80 лет после войны по-прежнему несут большую нагрузку из-за концентрации американских военных баз. Мы будем работать над упорядочением, объединением и сокращением объектов и территорий вооруженных сил США, а также вместе с жителями Окинавы продвигать эффективное использование возвращаемых бывших военных земель", — заявила она.
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Окинава во вторник отметила 81-ю годовщину окончания ожесточенной наземной битвы между Японией и США в годы Второй мировой войны, унесшей жизни более 200 тысяч военных и мирных жителей.
Премьер страны подчеркнула, что нынешние мир и процветание Японии основаны на "драгоценных жертвах" погибших на Окинаве и "невыразимо тяжелой истории", которую прошла префектура.
"Япония больше никогда не повторит бедствие войны. Мы клянемся перед душами погибших, что будем продолжать неустанные усилия ради общества, в котором каждый японец сможет жить мирно и с богатым сердцем", — сказала Такаити.
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Примечательно, что в ходе выступления главы правительства отчётливо слышались недовольные выкрики людей. Во время выступления других спикеров подобных демонстраций не наблюдалось.
Губернатор Окинавы Дэнни Тамаки в декларации мира заявил, что на Окинаве до сих пор сохраняется тяжелое бремя американских военных баз.
"Из-за огромного бремени баз и связанных с ними проблем сохраняется ситуация, при которой под угрозой находится безопасность человека", — сказал он.
Губернатор также заявил, что по вопросу авиабазы “Футэмма” Окинава будет настоятельно добиваться решения путем диалога между правительствами Японии и США и властями префектуры, а не "одностороннего навязывания".
Префектура Окинава, занимая всего 0,6% территории Японии, принимает 74% всех американских баз из расчета площади.
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