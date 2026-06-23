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Япония и США отработали ночную разведку с помощью беспилотников - РИА Новости, 23.06.2026
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05:21 23.06.2026
Япония и США отработали ночную разведку с помощью беспилотников

Япония и США провели учения по сбору данных с помощью БПЛА в ночное время

© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наземные силы самообороны Японии и морская пехота США провели совместные учения по сбору информации в ночное время с помощью беспилотников в префектуре Кагосима.
  • Учения проходят с 20 по 30 июня в разных районах Кюсю и на Окинаве, в них участвуют около 9,6 тысячи военнослужащих.
  • Представитель штаба сухопутных сил самообороны Японии заявил о желании повышать оперативные возможности для создания системы береговой обороны.
ТОКИО, 23 июн - РИА Новости. Наземные силы самообороны Японии и морская пехота США провели в японской префектуре Кагосима совместные учения по сбору информации в ночное время с помощью беспилотников, сообщил телеканал NHK.
Тренировка прошла на острове Токуносима в рамках учений, которые проводятся с 20 по 30 июня в разных районах Кюсю и на Окинаве в рамках сценария обороны удаленных островов. В них участвуют около 9,6 тысячи военнослужащих сил самообороны Японии и морской пехоты США.
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В частности, в ходе учений японские и американские военные отработали сбор информации о судах, движущихся ночью. Беспилотник ScanEagle собирал информацию о судах около 30 минут.
"Мы хотели бы повышать оперативные возможности, в том числе за счет совместных учений, для создания системы береговой обороны", - заявил журналистам представитель штаба сухопутных сил самообороны Японии майор Тацухиро Ано.
NHK отмечает, министерство обороны Японии в бюджете на 2026 финансовый год заложило около 100 миллиардов иен (около 618 миллионов долларов) на создание системы береговой обороны с использованием беспилотников.
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В миреЯпонияСШАКагосима (префектура)
 
 
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