Япония и США отработали ночную разведку с помощью беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наземные силы самообороны Японии и морская пехота США провели совместные учения по сбору информации в ночное время с помощью беспилотников в префектуре Кагосима.
- Учения проходят с 20 по 30 июня в разных районах Кюсю и на Окинаве, в них участвуют около 9,6 тысячи военнослужащих.
- Представитель штаба сухопутных сил самообороны Японии заявил о желании повышать оперативные возможности для создания системы береговой обороны.
ТОКИО, 23 июн - РИА Новости. Наземные силы самообороны Японии и морская пехота США провели в японской префектуре Кагосима совместные учения по сбору информации в ночное время с помощью беспилотников, сообщил телеканал NHK.
В частности, в ходе учений японские и американские военные отработали сбор информации о судах, движущихся ночью. Беспилотник ScanEagle собирал информацию о судах около 30 минут.
"Мы хотели бы повышать оперативные возможности, в том числе за счет совместных учений, для создания системы береговой обороны", - заявил журналистам представитель штаба сухопутных сил самообороны Японии майор Тацухиро Ано.
NHK отмечает, министерство обороны Японии в бюджете на 2026 финансовый год заложило около 100 миллиардов иен (около 618 миллионов долларов) на создание системы береговой обороны с использованием беспилотников.