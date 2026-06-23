Япония и США отработали ночную разведку с помощью беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ Наземные силы самообороны Японии и морская пехота США провели совместные учения по сбору информации в ночное время с помощью беспилотников в префектуре Кагосима.

Учения проходят с 20 по 30 июня в разных районах Кюсю и на Окинаве, в них участвуют около 9,6 тысячи военнослужащих.

Представитель штаба сухопутных сил самообороны Японии заявил о желании повышать оперативные возможности для создания системы береговой обороны.

ТОКИО, 23 июн - РИА Новости. Наземные силы самообороны Японии и морская пехота США провели в японской префектуре Кагосима совместные учения по сбору информации в ночное время с помощью беспилотников, сообщил телеканал Наземные силы самообороны Японии и морская пехота США провели в японской префектуре Кагосима совместные учения по сбору информации в ночное время с помощью беспилотников, сообщил телеканал NHK

Тренировка прошла на острове Токуносима в рамках учений, которые проводятся с 20 по 30 июня в разных районах Кюсю и на Окинаве в рамках сценария обороны удаленных островов. В них участвуют около 9,6 тысячи военнослужащих сил самообороны Японии и морской пехоты США.

В частности, в ходе учений японские и американские военные отработали сбор информации о судах, движущихся ночью. Беспилотник ScanEagle собирал информацию о судах около 30 минут.

"Мы хотели бы повышать оперативные возможности, в том числе за счет совместных учений, для создания системы береговой обороны", - заявил журналистам представитель штаба сухопутных сил самообороны Японии майор Тацухиро Ано.