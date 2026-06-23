Рейтинг@Mail.ru
Соглашение с Ливаном можно подписать хоть завтра, заявил президент Израиля - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 23.06.2026
Соглашение с Ливаном можно подписать хоть завтра, заявил президент Израиля

Герцог: соглашение с Ливаном может быть подписано хоть завтра

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что мирное соглашение с Ливаном может быть подписано в кратчайшие сроки, но этому препятствует движение «Хезболлах».
  • Ицхак Герцог назвал инцидент с военнослужащими Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) ошибкой и заявил, что у Израиля не было намерения наносить удар по солдатам ООН.
  • Госдеп США сообщил, что встречи ливанской и израильской делегаций пройдут в Вашингтоне 23–25 июня.
РИМ, 23 июн - РИА Новости. Мирное соглашение с Ливаном может быть подписано в кратчайшие сроки, но препятствия этому чинит движение "Хезболлах", заявил президент Израиля Ицхак Герцог.
"Соглашение с Ливаном может быть подписано завтра, территориальных споров нет. Тем не менее, я должен постоянно повторять международному сообществу: "Хезболлах" - террористическая организация, накладывает на него вето, и привлечение Ирана к ливано-израильскому вопросу - огромная ошибка. Это одна из проблем, которые нас беспокоят в связи с обсуждаемым соглашением и которую мы уже озвучили американцам", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 18:44
Герцог также прокомментировал инцидент с военнослужащими Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), назвав произошедшее ошибкой.
"Инцидент с военными UNIFIL был ошибкой, мы это признали и продолжаем расследование. Рядом находился пост "Хезболлах", но, разумеется, у нас не было намерения наносить удар по солдатам ООН", - сказал президент Израиля, не уточнив, о каком из недавних обстрелов идет речь.
По его словам, у Израиля нет проблем с итальянским контингентом в составе миротворческой миссии, однако вопросы вызывает сам мандат UNIFIL, которая якобы не препятствует "Хезболлах" накапливать вооружения на границе с Израилем.
Госдеп США ранее сообщил, что встречи ливанской и израильской делегаций пройдут в Вашингтоне 23-25 июня. Пока неясно, примет ли в переговорах участие госсекретарь Марко Рубио, так как на эти даты у него запланирована поездка в ОАЭ, Кувейт и Бахрейн.
Агентство Рейтер ранее передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня в 16.00. Ливанский военно-полевой источник 19 июня сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана.
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир 21 июня назвал перемирие хрупким и призвал военных быть готовыми к возобновлению боевых действий.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
В Вашингтоне пройдет новый раунд переговоров Израиля и Ливана
Вчера, 03:49
 
В миреИзраильЛиванИранМарко РубиоИцхак ГерцогХезболлаООНГосударственный департамент СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала