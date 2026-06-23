Соглашение с Ливаном можно подписать хоть завтра, заявил президент Израиля

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что мирное соглашение с Ливаном может быть подписано в кратчайшие сроки, но этому препятствует движение «Хезболлах».

Ицхак Герцог назвал инцидент с военнослужащими Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) ошибкой и заявил, что у Израиля не было намерения наносить удар по солдатам ООН.

Госдеп США сообщил, что встречи ливанской и израильской делегаций пройдут в Вашингтоне 23–25 июня.

РИМ, 23 июн - РИА Новости. Мирное соглашение с Ливаном может быть подписано в кратчайшие сроки, но препятствия этому чинит движение "Хезболлах", заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

"Соглашение с Ливаном может быть подписано завтра, территориальных споров нет. Тем не менее, я должен постоянно повторять международному сообществу: "Хезболлах" - террористическая организация, накладывает на него вето, и привлечение Ирана к ливано-израильскому вопросу - огромная ошибка. Это одна из проблем, которые нас беспокоят в связи с обсуждаемым соглашением и которую мы уже озвучили американцам", - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera

Герцог также прокомментировал инцидент с военнослужащими Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), назвав произошедшее ошибкой.

"Инцидент с военными UNIFIL был ошибкой, мы это признали и продолжаем расследование. Рядом находился пост "Хезболлах", но, разумеется, у нас не было намерения наносить удар по солдатам ООН", - сказал президент Израиля, не уточнив, о каком из недавних обстрелов идет речь.

По его словам, у Израиля нет проблем с итальянским контингентом в составе миротворческой миссии, однако вопросы вызывает сам мандат UNIFIL, которая якобы не препятствует "Хезболлах" накапливать вооружения на границе с Израилем.

Госдеп США ранее сообщил, что встречи ливанской и израильской делегаций пройдут в Вашингтоне 23-25 июня. Пока неясно, примет ли в переговорах участие госсекретарь Марко Рубио, так как на эти даты у него запланирована поездка в ОАЭ, Кувейт и Бахрейн.

Агентство Рейтер ранее передавало, что Израиль и движение "Хезболлах" достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня в 16.00. Ливанский военно-полевой источник 19 июня сообщил РИА Новости, что израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана.