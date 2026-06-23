СМИ: в Италии не видят признаков подготовки США к выводу военных из страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что на текущий момент не видит признаков подготовки Вашингтона к введению новых пошлин против Рима, передает Bloomberg.
- Таяни также отметил, что нет признаков планирования вывода американского военного контингента с баз на итальянской территории.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не видит признаков подготовки Вашингтона к введению новых пошлин против Рима или выводу американского военного контингента с баз на итальянской территории, передает агентство Блумберг.
"Министр иностранных дел (Таяни - ред.) заявил, что "на текущий момент" не видит никаких признаков (планирования Вашингтоном - ред.) введения новых пошлин или вывода войск с баз США в Италии", - передает агентство.
Министр отметил, что тяжело представить, чтобы США пренебрегли своим ключевым партнером в средиземноморском регионе, Африке, а также на Балканах.
Ранее газета Stampa сообщила, что в правительстве Италии опасаются экономических мер со стороны Вашингтона из-за ссоры между итальянским премьер-министром Джорджей Мелони и президентом США Дональдом Трампом.
Американский президент ранее в комментарии итальянскому телеканалу La7 заявил, что Мелони "умоляла" его о совместной фотографии на недавнем саммите "Большой семерки" во Франции, и он согласился из жалости. Мелони назвала эти слова Трампа "полностью выдуманными" и добавила, что "ни она, ни Италия" никогда не умоляют.
Из-за возникшей напряженности был отменен ряд встреч на высоком уровне между представителями США и Италии, в том числе визит главы МИД, вице-премьера Антонио Таяни.