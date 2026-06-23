Рябков прокомментировал договоренности США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РФ ведет закрытый диалог с Ираном по всем вопросам.
- Россия отметила, что достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном не стали для Москвы неожиданностью.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. РФ ведет закрытые консультации с Ираном, и ничто из того, о чем договорились Вашингтон и Тегеран, не стало для Москвы неожиданностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы в постоянном контакте с иранцами, и не будет преувеличением сказать, что ничего из того, что достигнуто, не стало для нас неожиданностью. Мы ведем закрытый диалог с ними по всем вопросам и будем продолжать", - сказал Рябков журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Он также отметил, что конкретные предложения, с которыми ранее выступала Россия применительно к тому, как обеспечить эффективное решение важной части общей задачи, остаются на столе.