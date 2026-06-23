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Рябков прокомментировал договоренности США и Ирана - РИА Новости, 23.06.2026
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15:28 23.06.2026 (обновлено: 15:37 23.06.2026)
Рябков прокомментировал договоренности США и Ирана

Рябков: ничего из договоренностей США и Ирана не стало сюрпризом для России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФ ведет закрытый диалог с Ираном по всем вопросам.
  • Россия отметила, что достигнутые договоренности между Вашингтоном и Тегераном не стали для Москвы неожиданностью.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. РФ ведет закрытые консультации с Ираном, и ничто из того, о чем договорились Вашингтон и Тегеран, не стало для Москвы неожиданностью, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы в постоянном контакте с иранцами, и не будет преувеличением сказать, что ничего из того, что достигнуто, не стало для нас неожиданностью. Мы ведем закрытый диалог с ними по всем вопросам и будем продолжать", - сказал Рябков журналистам в кулуарах XII Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Он также отметил, что конкретные предложения, с которыми ранее выступала Россия применительно к тому, как обеспечить эффективное решение важной части общей задачи, остаются на столе.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Рябков оценил перспективы диалога с США по стратегической стабильности
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