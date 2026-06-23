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США не могут говорить о правах человека, заявил постпред Ирана при ООН - РИА Новости, 23.06.2026
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12:53 23.06.2026
США не могут говорить о правах человека, заявил постпред Ирана при ООН

Бахрейни: США не имеют морального права говорить о правах человека

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что США не имеют морального права говорить о правах человека.
  • По его словам, США использовали оружие массового поражения против мирных граждан в Иране и поддерживают Израиль, который убил более 70 тысяч палестинцев.
ЖЕНЕВА, 23 июн - РИА Новости. США не имеют морального права говорить о правах человека, они использовали оружие массового поражения против мирных граждан в Иране, заявил постоянный представитель ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни.
"США не имеют морального права говорить о правах человека. Они поддерживают Израиль, который убил более 70 тысяч палестинцев. Они предоставляли оружие для геноцида в Газе. Убили тысячу иранцев в первой и 4 тысячи - во второй войне в Иране, использовали изощренное оружие в спортивном комплексе в Ламерде, которое убило девушек, занимавшихся там спортом. Они впервые использовали это оружие массового поражения", - сказал он журналистам в Женеве.
Ранее американские СМИ сообщали, что в ударах 28 февраля впервые была использована ракета американского производства PrSM.
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