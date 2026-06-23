Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что США не имеют морального права говорить о правах человека.
- По его словам, США использовали оружие массового поражения против мирных граждан в Иране и поддерживают Израиль, который убил более 70 тысяч палестинцев.
ЖЕНЕВА, 23 июн - РИА Новости. США не имеют морального права говорить о правах человека, они использовали оружие массового поражения против мирных граждан в Иране, заявил постоянный представитель ИРИ при ООН в Женеве Али Бахрейни.
"США не имеют морального права говорить о правах человека. Они поддерживают Израиль, который убил более 70 тысяч палестинцев. Они предоставляли оружие для геноцида в Газе. Убили тысячу иранцев в первой и 4 тысячи - во второй войне в Иране, использовали изощренное оружие в спортивном комплексе в Ламерде, которое убило девушек, занимавшихся там спортом. Они впервые использовали это оружие массового поражения", - сказал он журналистам в Женеве.
Ранее американские СМИ сообщали, что в ударах 28 февраля впервые была использована ракета американского производства PrSM.