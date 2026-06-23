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Постпред Ирана при ООН прокомментировал новые встречи с США - РИА Новости, 23.06.2026
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11:29 23.06.2026
Постпред Ирана при ООН прокомментировал новые встречи с США

Бахрейни: Иран еще не решил, кога пройдут новые встречи с США на высоком уровне

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве заявил о планах провести новые встречи на высоком уровне с США.
  • Время встреч пока не определено и будет зависеть от прогресса в соблюдении соглашения.
ЖЕНЕВА, 23 июн - РИА Новости. Новые встречи на высоком уровне с США будут, но время еще не определено, заявил постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН в Женеве Али Бахрейни.
"Новые встречи на высоком уровне с представителями США и посредников состоятся. Но Иран еще не решил, когда они пройдут. Это будет зависеть от прогресса в соблюдении соглашения", - сказал Али Бахрейни журналистам.
По его словам, это произойдет, когда будет достигнут ощутимый прогресс, который потребует встречи высоких официальных лиц.
В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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