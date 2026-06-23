Постпред Ирана при ООН прокомментировал новые встречи с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве заявил о планах провести новые встречи на высоком уровне с США.

Время встреч пока не определено и будет зависеть от прогресса в соблюдении соглашения.

ЖЕНЕВА, 23 июн - РИА Новости. Новые встречи на высоком уровне с США будут, но время еще не определено, заявил постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН в Женеве Али Бахрейни.

"Новые встречи на высоком уровне с представителями США и посредников состоятся. Но Иран еще не решил, когда они пройдут. Это будет зависеть от прогресса в соблюдении соглашения", - сказал Али Бахрейни журналистам.

По его словам, это произойдет, когда будет достигнут ощутимый прогресс, который потребует встречи высоких официальных лиц.

В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.