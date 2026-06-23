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Иран требует, чтобы ЦАХАЛ покинула Ливан - РИА Новости, 24.06.2026
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11:04 23.06.2026 (обновлено: 01:27 24.06.2026)
Иран требует, чтобы ЦАХАЛ покинула Ливан

Иран требует, чтобы ЦАХАЛ покинула Ливан в ближайшее время

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни заявил, что Тегеран требует вывода израильских войск с территории Ливана.
  • На переговорах Ирана и США в Бюргенштоке 21 июня официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе.
ЖЕНЕВА, 23 июн - РИА Новости. Тегеран требует, чтобы вооруженные силы Израиля покинули территорию Ливана в ближайшее время, заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.
"Соглашение о прекращении огня должно включать вывод войск Израиля с территории Ливана. Пока этого не произошло. Иран считает, что это необходимо сделать в ближайшее время", - сказал он журналистам в Женеве.
В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.
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