Иран требует, чтобы ЦАХАЛ покинула Ливан

ЖЕНЕВА, 23 июн - РИА Новости. Тегеран требует, чтобы вооруженные силы Израиля покинули территорию Ливана в ближайшее время, заявил постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни.

В швейцарском Бюргенштоке 21 июня состоялись переговоры Ирана и США при участии стран-посредников - Пакистана и Катара. В понедельник утром иранская делегация покинула Швейцарию, направившись в Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил о прогрессе на переговорах с США в Швейцарии.