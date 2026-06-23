Иран не планирует инспекции МАГАТЭ на поврежденных объектах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран не планирует проводить инспекции МАГАТЭ поврежденных ядерных объектов.
- Доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США, при этом доступ к АЭС «Бушер» у МАГАТЭ по-прежнему есть.
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Иран не планирует проводить инспекций МАГАТЭ поврежденных ядерных объектов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"На оба вопроса ответ - нет. У нас не было встречи с гендиректором МАГАТЭ (Рафаэлем Гросси в Швейцарии - ред.), у нас также нет планов касательно инспекций МАГАТЭ поврежденных ядерных объектов", - сказал Багаи в ходе брифинга, транслировавшегося иранскими СМИ.
При этом официальный представитель МИД Ирана до этого отмечал, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США. Доступ к АЭС "Бушер" у МАГАТЭ по-прежнему есть.