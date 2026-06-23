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Иран не планирует инспекции МАГАТЭ на поврежденных объектах - РИА Новости, 23.06.2026
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10:50 23.06.2026 (обновлено: 10:57 23.06.2026)
Иран не планирует инспекции МАГАТЭ на поврежденных объектах

Иран не планирует инспекции МАГАТЭ на поврежденных ядерных объектах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран не планирует проводить инспекции МАГАТЭ поврежденных ядерных объектов.
  • Доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США, при этом доступ к АЭС «Бушер» у МАГАТЭ по-прежнему есть.
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Иран не планирует проводить инспекций МАГАТЭ поврежденных ядерных объектов, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 22 июня заявил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии могут прибыть в Иран уже на текущей неделе.
"На оба вопроса ответ - нет. У нас не было встречи с гендиректором МАГАТЭ (Рафаэлем Гросси в Швейцарии - ред.), у нас также нет планов касательно инспекций МАГАТЭ поврежденных ядерных объектов", - сказал Багаи в ходе брифинга, транслировавшегося иранскими СМИ.
При этом официальный представитель МИД Ирана до этого отмечал, что доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам, подвергшимся бомбардировкам, будет зависеть от результатов переговоров с США. Доступ к АЭС "Бушер" у МАГАТЭ по-прежнему есть.
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В миреИранСШАРафаэль ГроссиШвейцарияМАГАТЭВоенная операция США и Израиля против ИранаБушерская АЭС
 
 
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