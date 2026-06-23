Иран не планирует инспекции МАГАТЭ на поврежденных объектах

"На оба вопроса ответ - нет. У нас не было встречи с гендиректором МАГАТЭ (Рафаэлем Гросси в Швейцарии - ред.), у нас также нет планов касательно инспекций МАГАТЭ поврежденных ядерных объектов", - сказал Багаи в ходе брифинга, транслировавшегося иранскими СМИ.