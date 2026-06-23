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Управление Ормузом не вернется к состоянию до конфликта, заявил Галибаф - РИА Новости, 23.06.2026
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05:10 23.06.2026
Управление Ормузом не вернется к состоянию до конфликта, заявил Галибаф

Галибаф: Ормузский пролив никогда не вернется к состоянию до конфликта с США

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что управление Ормузским проливом будет осуществлять Иран с соблюдением международных правил.
  • Он отметил, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к состоянию до конфликта с США.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, являющийся главой иранских переговорщиков в диалоге с США, заявил, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к состоянию до конфликта с США, его будет контролировать Иран с соблюдением международных правил.
"Всем следует знать, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к тому состоянию, в котором оно было до войны... Конечно, международные правила будут соблюдаться, но Иран будет управлять Ормузским проливом", - приводит слова Галибафа агентство IRNA.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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