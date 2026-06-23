Управление Ормузом не вернется к состоянию до конфликта, заявил Галибаф

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, являющийся главой иранских переговорщиков в диалоге с США, заявил, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к состоянию до конфликта с США, его будет контролировать Иран с соблюдением международных правил.