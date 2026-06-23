Управление Ормузом не вернется к состоянию до конфликта, заявил Галибаф

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что управление Ормузским проливом будет осуществлять Иран с соблюдением международных правил.
- Он отметил, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к состоянию до конфликта с США.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, являющийся главой иранских переговорщиков в диалоге с США, заявил, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к состоянию до конфликта с США, его будет контролировать Иран с соблюдением международных правил.
"Всем следует знать, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к тому состоянию, в котором оно было до войны... Конечно, международные правила будут соблюдаться, но Иран будет управлять Ормузским проливом", - приводит слова Галибафа агентство IRNA.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.