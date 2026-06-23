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В МИД Ирана рассказали о подготовке переговоров на высоком уровне с США - РИА Новости, 23.06.2026
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04:24 23.06.2026 (обновлено: 04:42 23.06.2026)
В МИД Ирана рассказали о подготовке переговоров на высоком уровне с США

Замглавы МИД Ирана: подготовка к следующему этапу переговоров с США завершена

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил о завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне с США при участии Катара и Пакистана.
  • В переговорах примут участие спикер иранского парламента, глава МИД Ирана, вице-президент США и премьер-министры Пакистана и Катара.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил о завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне с США при участии Катара и Пакистана, сообщает телеканал Press TV.
"Гарибабади объявил об успешном завершении технических переговоров четырех стран и завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне", - говорится в сообщении.
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По словам замглавы иранского МИД, которые приводит телеканал, в соответствии с достигнутыми договоренностями предстоящие переговоры пройдут с участием спикера иранского парламента, главы МИД Ирана, вице-президента США и премьер-министров Пакистана и Катара.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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