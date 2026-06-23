В МИД Ирана рассказали о подготовке переговоров на высоком уровне с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил о завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне с США при участии Катара и Пакистана.
- В переговорах примут участие спикер иранского парламента, глава МИД Ирана, вице-президент США и премьер-министры Пакистана и Катара.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил о завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне с США при участии Катара и Пакистана, сообщает телеканал Press TV.
"Гарибабади объявил об успешном завершении технических переговоров четырех стран и завершении подготовки к следующему этапу переговоров на высоком уровне", - говорится в сообщении.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.