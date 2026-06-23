Инфантино заявил, что он вместе с Трампом вручит трофей победителям ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что вместе с президентом США Дональдом Трампом вручит трофей победителям чемпионата мира 2026 года.

Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом вручит трофей победителям чемпионата мира 2026 года.

Ранее издание talkSPORT сообщило, что ФИФА сделает исключение для Трампа и позволит ему вручить трофей чемпионам мира на церемонии награждения.

"Мы будем вместе с президентом наслаждаться финалом и, конечно же, вместе вручим трофей победителю. Конечно, мы всегда вместе", - сказал Инфантино в эфире Fox News.

В 2025 году в США провели первый клубный чемпионат мира в новом формате, победителем стал английский "Челси". По окончании финала Трамп вручил трофей футболистам английского клуба и остался стоять на сцене во время празднования игроками победы.