Инфантино заявил, что он вместе с Трампом вручит трофей победителям ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что вместе с президентом США Дональдом Трампом вручит трофей победителям чемпионата мира 2026 года.
- Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом вручит трофей победителям чемпионата мира 2026 года.
"Мы будем вместе с президентом наслаждаться финалом и, конечно же, вместе вручим трофей победителю. Конечно, мы всегда вместе", - сказал Инфантино в эфире Fox News.
В 2025 году в США провели первый клубный чемпионат мира в новом формате, победителем стал английский "Челси". По окончании финала Трамп вручил трофей футболистам английского клуба и остался стоять на сцене во время празднования игроками победы.
Финал чемпионата мира в США, Канаде и Мексике пройдет 19 июля в Нью-Йорке.