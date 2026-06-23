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Инфантино заявил, что он вместе с Трампом вручит трофей победителям ЧМ - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
20:47 23.06.2026
Инфантино заявил, что он вместе с Трампом вручит трофей победителям ЧМ

Инфантино заявил, что он вместе с Трампом вручит трофей победителям ЧМ-2026

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ФИФА Джанни Инфантино. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что вместе с президентом США Дональдом Трампом вручит трофей победителям чемпионата мира 2026 года.
  • Финал чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что он вместе с президентом США Дональдом Трампом вручит трофей победителям чемпионата мира 2026 года.
Ранее издание talkSPORT сообщило, что ФИФА сделает исключение для Трампа и позволит ему вручить трофей чемпионам мира на церемонии награждения.
"Мы будем вместе с президентом наслаждаться финалом и, конечно же, вместе вручим трофей победителю. Конечно, мы всегда вместе", - сказал Инфантино в эфире Fox News.
В 2025 году в США провели первый клубный чемпионат мира в новом формате, победителем стал английский "Челси". По окончании финала Трамп вручил трофей футболистам английского клуба и остался стоять на сцене во время празднования игроками победы.
Финал чемпионата мира в США, Канаде и Мексике пройдет 19 июля в Нью-Йорке.
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ФутболСпортДжанни ИнфантиноДональд ТрампЧМ по футболу 2026Международная федерация футбола (ФИФА)
 
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