Вид на город Джакарта с самой высокой точки национального памятника "Монас" на площади Мердека. Архивное фото

Вид на город Джакарта с самой высокой точки национального памятника "Монас" на площади Мердека

Краткий пересказ от РИА ИИ Для реализации стратегии развития до 2045 года Индонезии могут потребоваться надежные поставки энергии, в том числе из России.

Министр промышленности Индонезии подчеркнул, что поставки «зеленой» энергии также становятся необходимостью, и Россия может помочь в этом.

Министр отметил, что к 2045 году обрабатывающая промышленность должна стать одним из главных столпов национальной экономики Индонезии.

ДЖАКАРТА, 23 июн — РИА Новости. Индонезии для реализации стратегии развития до 2045 года могут потребоваться надежные поставки энергии, в том числе из России, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности страны Агус Гумиванг Картасасмита.

По словам министра, обеспечение энергией является одним из ключевых условий реализации государственной стратегии "Золотая Индонезия-2045", которая предусматривает превращение страны в одну из крупнейших экономик мира к 100-летию независимости республики.

"Индустриализация Индонезии , конечно, требует надежных и устойчивых поставок энергии, которые соответствовали бы нашим потребностям. При этом в будущем мы должны учитывать, что даже если энергоснабжение можно обеспечить, рынок требует зеленой продукции. Поэтому поставки зеленой энергии также становятся необходимостью, и Россия может помочь нам в достижении этой цели", — рассказал министр.

По его словам, энергетика является одним из ключевых направлений, в которых Россия способна внести вклад в реализацию долгосрочной стратегии развития Индонезии.

"Мы уже определили, что к 2045 году обрабатывающая промышленность должна стать одним из главных столпов национальной экономики. Это означает постепенный отход от модели, основанной преимущественно на экспорте сырья. Мы стремимся к тому, чтобы природные ресурсы и сырьевые товары перерабатывались внутри страны, а добавленная стоимость оставалась в Индонезии", — подчеркнул министр.

Он добавил, что Россия как дружественное государство может сыграть важную роль в этом процессе.