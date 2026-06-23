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Индонезии могут потребоваться надежные поставки энергии из России - РИА Новости, 23.06.2026
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03:57 23.06.2026
Индонезии могут потребоваться надежные поставки энергии из России

Картасасмита: Индонезии могут быть нужны поставки энергии из России до 2045 года

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкВид на город Джакарта с самой высокой точки национального памятника "Монас" на площади Мердека
Вид на город Джакарта с самой высокой точки национального памятника Монас на площади Мердека - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Вид на город Джакарта с самой высокой точки национального памятника "Монас" на площади Мердека. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для реализации стратегии развития до 2045 года Индонезии могут потребоваться надежные поставки энергии, в том числе из России.
  • Министр промышленности Индонезии подчеркнул, что поставки «зеленой» энергии также становятся необходимостью, и Россия может помочь в этом.
  • Министр отметил, что к 2045 году обрабатывающая промышленность должна стать одним из главных столпов национальной экономики Индонезии.
ДЖАКАРТА, 23 июн — РИА Новости. Индонезии для реализации стратегии развития до 2045 года могут потребоваться надежные поставки энергии, в том числе из России, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности страны Агус Гумиванг Картасасмита.
По словам министра, обеспечение энергией является одним из ключевых условий реализации государственной стратегии "Золотая Индонезия-2045", которая предусматривает превращение страны в одну из крупнейших экономик мира к 100-летию независимости республики.
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"Индустриализация Индонезии, конечно, требует надежных и устойчивых поставок энергии, которые соответствовали бы нашим потребностям. При этом в будущем мы должны учитывать, что даже если энергоснабжение можно обеспечить, рынок требует зеленой продукции. Поэтому поставки зеленой энергии также становятся необходимостью, и Россия может помочь нам в достижении этой цели", — рассказал министр.
По его словам, энергетика является одним из ключевых направлений, в которых Россия способна внести вклад в реализацию долгосрочной стратегии развития Индонезии.
"Мы уже определили, что к 2045 году обрабатывающая промышленность должна стать одним из главных столпов национальной экономики. Это означает постепенный отход от модели, основанной преимущественно на экспорте сырья. Мы стремимся к тому, чтобы природные ресурсы и сырьевые товары перерабатывались внутри страны, а добавленная стоимость оставалась в Индонезии", — подчеркнул министр.
Он добавил, что Россия как дружественное государство может сыграть важную роль в этом процессе.
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