Индонезии могут потребоваться надежные поставки энергии из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для реализации стратегии развития до 2045 года Индонезии могут потребоваться надежные поставки энергии, в том числе из России.
- Министр промышленности Индонезии подчеркнул, что поставки «зеленой» энергии также становятся необходимостью, и Россия может помочь в этом.
- Министр отметил, что к 2045 году обрабатывающая промышленность должна стать одним из главных столпов национальной экономики Индонезии.
ДЖАКАРТА, 23 июн — РИА Новости. Индонезии для реализации стратегии развития до 2045 года могут потребоваться надежные поставки энергии, в том числе из России, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности страны Агус Гумиванг Картасасмита.
По словам министра, обеспечение энергией является одним из ключевых условий реализации государственной стратегии "Золотая Индонезия-2045", которая предусматривает превращение страны в одну из крупнейших экономик мира к 100-летию независимости республики.
"Индустриализация Индонезии, конечно, требует надежных и устойчивых поставок энергии, которые соответствовали бы нашим потребностям. При этом в будущем мы должны учитывать, что даже если энергоснабжение можно обеспечить, рынок требует зеленой продукции. Поэтому поставки зеленой энергии также становятся необходимостью, и Россия может помочь нам в достижении этой цели", — рассказал министр.
По его словам, энергетика является одним из ключевых направлений, в которых Россия способна внести вклад в реализацию долгосрочной стратегии развития Индонезии.
"Мы уже определили, что к 2045 году обрабатывающая промышленность должна стать одним из главных столпов национальной экономики. Это означает постепенный отход от модели, основанной преимущественно на экспорте сырья. Мы стремимся к тому, чтобы природные ресурсы и сырьевые товары перерабатывались внутри страны, а добавленная стоимость оставалась в Индонезии", — подчеркнул министр.
Он добавил, что Россия как дружественное государство может сыграть важную роль в этом процессе.
Индонезия в 2026 году выступит страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге.