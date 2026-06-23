Россия и Индонезия начали расширять использование нацвалют в торговле

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Индонезия начали движение в сторону расширения использования национальных валют во взаимной торговле.
- Расчеты в национальных валютах могут придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.
- Развитие механизмов расчетов в национальных валютах может стать частью более широких договоренностей между Москвой и Джакартой.
ДЖАКАРТА, 23 июн — РИА Новости. Россия и Индонезия уже начали движение в сторону расширения использования национальных валют во взаимной торговле для снижения рисков глобального финансового давления, заявил в интервью РИА Новости и RT министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.
"Для снижения рисков глобального финансового давления мы уже начали двигаться в сторону того, чтобы торговля между Россией и Индонезией могла использовать местные валюты или нашу индонезийскую схему Local Currency Settlement", — рассказал министр.
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По его словам, расширение расчетов в национальных валютах может придать дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества.
"Это, конечно, усилит представление о том, что сотрудничество двух стран может развиваться лучше. Это сотрудничество действительно должно быть сбалансированным, взаимовыгодным и основанным на национальных интересах каждой стороны", — отметил Картасасмита.
Министр добавил, что развитие механизмов расчетов в национальных валютах может стать частью более широких договоренностей между Москвой и Джакартой.
"В конечном счете все это будет вести к более широким договоренностям между Россией и Индонезией", — подчеркнул он.
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