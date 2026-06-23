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Торговли табаком и алкоголем на "Почте" не будет, заявил Григоренко - РИА Новости, 23.06.2026
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14:02 23.06.2026
Торговли табаком и алкоголем на "Почте" не будет, заявил Григоренко

Григоренко: торговли табаком и алкоголем в отделениях "Почты" не будет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Григоренко
Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дмитрий Григоренко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что правительство РФ не планирует разрешать торговлю табаком, вейпами и алкоголем в отделениях «Почты России».
  • Госдума рассматривает в первом чтении законопроект, который предлагает новые меры поддержки для «Почты России», включая введение цифровых почтовых ящиков на «Госуслугах» и закрепление за организацией доставки юридически значимых писем.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство РФ не планирует разрешать торговлю табаком, вейпами и алкоголем в отделениях "Почты России", заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Госдума во вторник рассматривает в первом чтении правительственный законопроект, который предлагает ряд новых мер поддержки для "Почты России". Законопроект, в частности, вводит цифровые почтовые ящики на "Госуслугах", оператором которых станет "Почта", закрепляет за организацией доставку юридически значимых писем и разрешает ей размещать рекламу на платежных квитанциях.
"По поводу поправок ко второму чтению - у нас не планируется каких-то поправок, направленных на то, чтобы в отделениях "Почты России" была возможность торговли алкоголем, табаком и вейпами", - сообщил Григоренко на пленарном заседании ГД.
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