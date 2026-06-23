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Госдума приняла закон о возврате активов, контролируемых через иностранцев - РИА Новости, 23.06.2026
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17:16 23.06.2026
Госдума приняла закон о возврате активов, контролируемых через иностранцев

ГД приняла закон о возврате контролируемых через иностранные холдинги активов

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла закон, направленный на совершенствование корпоративных процедур и ускорение возврата в российскую юрисдикцию активов, контролируемых россиянами через иностранные холдинги.
  • Закон позволяет прописать в уставе процедуру доизбрания членов совета директоров без полной ротации органа управления, что снимает риск длительного простоя совета.
  • Документ также содержит поправки, ускоряющие возврат активов в российскую юрисдикцию и упрощающие определение косвенной доли российских граждан в капитале экономически значимых организаций.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, направленный на совершенствование корпоративных процедур и ускорение возврата в российскую юрисдикцию активов, контролируемых россиянами через иностранные холдинги.
Документ, в частности, касается процедур, связанных с выходом из совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью. Закон "закрывает давнюю проблему корпоративного права, связанную с выбытием членов совета директоров до окончания срока полномочий", пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Он обратил внимание, что до сих пор такие общества "оказывались в подвешенном состоянии, когда кто-то из директоров уходил досрочно по болезни, по личным обстоятельствам или в связи с переходом в другую структуру". В этом случае приходилось созывать внеочередное собрание акционеров и переизбирать весь состав целиком, что отнимало время и парализовало принятие решений по текущим вопросам бизнеса, заметил депутат.
Новый порядок разрешает обществу прописать в уставе процедуру доизбрания одного или нескольких человек на освободившиеся места без полной ротации органа управления. Это снимает риск длительного простоя совета и сохраняет преемственность в работе над стратегическими задачами компании, подчеркнул Гаврилов.
В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок к документу, в том числе касающихся возврата в российскую юрисдикцию активов, которые контролируются отечественными предпринимателями через зарубежные холдинговые структуры. Процедура ускоряется и становится менее затратной с точки зрения корпоративных согласований, сообщил глава комитета.
Параллельно, по его словам, появляется способ посчитать косвенную долю в капитале экономически значимых организаций (ЭЗО), когда конечными владельцами выступают российские граждане - бенефициары иностранного траста, в том числе в случаях, когда они не являются контролирующими лицами.
Для инвестиционного климата это означает рост доверия к корпоративной отчетности и снижение издержек на проверку контрагентов при сделках слияний и поглощений, объяснил Гаврилов. Сейчас у таких лиц нет возможности вступить в прямое владение акциями ЭЗО, напомнил он. Такая конструкция "позволяла размывать картину собственности и затрудняла идентификацию реального владельца", отметил парламентарий.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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