Госдума разрешила жертвам хищений с карт подавать иск по месту жительства

Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий потерпевшим от хищения денег с банковского счета подавать иск к владельцу использованного мошенниками счета.

Закон вносит изменение в статью 29 Гражданского процессуального кодекса РФ, дополняя ее нормой о взыскании неосновательного обогащения и возмещении вреда.

Иск может быть подан в суд по месту жительства истца или по месту производства уголовного дела, даже если оно приостановлено.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, который дает потерпевшим от хищения денег с банковского счета право подавать иск к владельцу счета, использованного мошенниками, по своему месту жительства или по месту производства уголовного дела.

Закон вносит изменение в статью 29 Гражданского процессуального кодекса РФ , дополняя ее новой нормой. Она касается исков о взыскании неосновательного обогащения с лица, чьи электронные средства платежа использовались при совершении преступления, а также о возмещении причиненного имущественного вреда.

Согласно принятому документу, соответствующий иск может предъявляться в суд по месту жительства истца либо по месту производства уголовного дела, в том числе в случае его приостановления. Это возможно, если иск не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела.

Как ранее отмечалось в пояснительной записке к проекту, закон разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 22 декабря 2025 года. Суд признал, что действующая норма ГПК, обязывающая потерпевшего подавать иск по месту жительства ответчика, не обеспечивает доступность судебной защиты для жертв хищений с банковского счета.

Поводом для проверки стала жалоба женщины, которая под воздействием телефонных мошенников лишилась 235 тысяч рублей. Она подала иск к владельцу карты, на которую ушли похищенные средства, по своему месту жительства, однако заявление было возвращено судом со ссылкой на нарушение правил территориальной подсудности. Ей разъяснили, что обращаться следует по месту жительства ответчика.