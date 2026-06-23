Рейтинг@Mail.ru
Госдума разрешила жертвам хищений с карт подавать иск по месту жительства - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 23.06.2026
Госдума разрешила жертвам хищений с карт подавать иск по месту жительства

ГД приняла закон о праве жертв хищений с карт подавать иск по месту жительства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий потерпевшим от хищения денег с банковского счета подавать иск к владельцу использованного мошенниками счета.
  • Закон вносит изменение в статью 29 Гражданского процессуального кодекса РФ, дополняя ее нормой о взыскании неосновательного обогащения и возмещении вреда.
  • Иск может быть подан в суд по месту жительства истца или по месту производства уголовного дела, даже если оно приостановлено.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный закон, который дает потерпевшим от хищения денег с банковского счета право подавать иск к владельцу счета, использованного мошенниками, по своему месту жительства или по месту производства уголовного дела.
Закон вносит изменение в статью 29 Гражданского процессуального кодекса РФ, дополняя ее новой нормой. Она касается исков о взыскании неосновательного обогащения с лица, чьи электронные средства платежа использовались при совершении преступления, а также о возмещении причиненного имущественного вреда.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Госдума приняла закон об особенностях возмещения вреда сельхозземлям
Вчера, 16:14
Согласно принятому документу, соответствующий иск может предъявляться в суд по месту жительства истца либо по месту производства уголовного дела, в том числе в случае его приостановления. Это возможно, если иск не был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела.
Как ранее отмечалось в пояснительной записке к проекту, закон разработан во исполнение постановления Конституционного суда РФ от 22 декабря 2025 года. Суд признал, что действующая норма ГПК, обязывающая потерпевшего подавать иск по месту жительства ответчика, не обеспечивает доступность судебной защиты для жертв хищений с банковского счета.
Поводом для проверки стала жалоба женщины, которая под воздействием телефонных мошенников лишилась 235 тысяч рублей. Она подала иск к владельцу карты, на которую ушли похищенные средства, по своему месту жительства, однако заявление было возвращено судом со ссылкой на нарушение правил территориальной подсудности. Ей разъяснили, что обращаться следует по месту жительства ответчика.
Конституционный суд указал, что такой подход создает для потерпевших дополнительные судебные расходы и смещает баланс в пользу ответчика, затрудняя защиту прав истца.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Госдума приняла закон о единых правилах учета и контроля ядерных материалов
Вчера, 16:00
 
РоссияГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала