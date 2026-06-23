Краткий пересказ от РИА ИИ Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии.

По словам депутата Госдумы от крымского региона Леонида Ивлева, отставки премьер-министров Великобритании, начиная с Джонсона, закономерны и связаны с активным агрессивным курсом в отношении России.

Ивлев считает, что агрессивная милитаристская политика не нравится британцам, поэтому премьер-министры стремительно теряют рейтинг и уходят в отставку.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министры Великобритании, занявшие активный агрессивный курс по отношению к России, долго не засиживаются в своем кресле, и Кир Стармер тому пример, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.

“Отставки премьеров Британии, начиная с Джонсона, показательны и закономерны. Как только они активно начинают помогать киевского режиму и вести активный агрессивный курс против России , следует отставка”, - сказал Ивлев.

По его словам, агрессивная милитаристская политика не нравится британцам, поэтому премьеры сродни Стармеру стремительно теряют свой рейтинг и вынуждены уходить в отставку.