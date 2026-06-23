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В Госдуме прокомментировали отставки британских премьеров - РИА Новости, 23.06.2026
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07:18 23.06.2026 (обновлено: 07:34 23.06.2026)
В Госдуме прокомментировали отставки британских премьеров

Депутат Ивлев указал на закономерность отставки Стармера

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии.
  • По словам депутата Госдумы от крымского региона Леонида Ивлева, отставки премьер-министров Великобритании, начиная с Джонсона, закономерны и связаны с активным агрессивным курсом в отношении России.
  • Ивлев считает, что агрессивная милитаристская политика не нравится британцам, поэтому премьер-министры стремительно теряют рейтинг и уходят в отставку.
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министры Великобритании, занявшие активный агрессивный курс по отношению к России, долго не засиживаются в своем кресле, и Кир Стармер тому пример, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Стармер в понедельник объявил об отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, уточнив, что останется премьером до избрания ее нового главы. По его словам, выборы преемника начнутся 9 июля и завершатся до возобновления работы парламента в сентябре.
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“Отставки премьеров Британии, начиная с Джонсона, показательны и закономерны. Как только они активно начинают помогать киевского режиму и вести активный агрессивный курс против России, следует отставка”, - сказал Ивлев.
По его словам, агрессивная милитаристская политика не нравится британцам, поэтому премьеры сродни Стармеру стремительно теряют свой рейтинг и вынуждены уходить в отставку.
“Если они не изменят свое мнение по отношению к России, то такие отставки будут регулярными и частыми”, - сказал депутат.
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