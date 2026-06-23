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В Госдуме предложили защитить жильцов от подделки бюллетеней на собраниях - РИА Новости, 23.06.2026
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00:14 23.06.2026
В Госдуме предложили защитить жильцов от подделки бюллетеней на собраниях

Гусев предложил защитить жильцов от подделки бюллетеней на общих собраниях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил дополнить требования к регистрации и учету бюллетеней для голосования в многоквартирных домах, а также ввести внеплановые проверки при жалобах собственников.
  • Законопроект направлен на повышение достоверности решений общих собраний собственников и защиту от фальсификации бюллетеней и спорного подсчета голосов.
  • Внеплановая проверка будет проводиться, если в ГИС ЖКХ поступят заявления собственников о несоответствии учета их голосов, и суммарная площадь помещений таких собственников превысит 5% от общей площади помещений в доме.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил дополнить требования к регистрации и учету бюллетеней, а также ввести внеплановые проверки при жалобах собственников на несоответствие учета их голосов, если суммарная площадь помещений таких собственников превышает 5% от общей площади дома.
Законопроект о повышении достоверности решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Законопроект дополняет предмет государственного жилищного надзора требованием к порядку регистрации бюллетеней, их содержанию, форме, выдаче и учету, а также устанавливает, что поступление в ГИС ЖКХ заявлений собственников о несоответствии учета их голосов, если суммарная площадь помещений таких собственников превышает пять процентов от общей площади помещений в многоквартирном доме, является основанием для проведения внеплановой проверки", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Документом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ. Цель инициативы – защитить собственников от фальсификации бюллетеней, спорного подсчета голосов и ситуаций, когда решения по дому принимаются фактически без реального волеизъявления жителей.
Законопроектом дополняется предмет государственного жилищного надзора требованиями к порядку регистрации бюллетеней, их содержанию, форме, выдаче и учету, что, по мнению автора, должно обеспечить прослеживаемость процедуры голосования и снизить возможности для злоупотреблений при подготовке и оформлении результатов собраний.
Отдельно предлагается закрепить механизм внеплановой проверки. Если в ГИС ЖКХ поступят заявления собственников о несоответствии учета их голосов, и суммарная площадь помещений таких собственников превысит 5% от общей площади помещений в доме, это, согласно проекту, станет основанием для проведения внеплановой проверки.
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"Общее собрание собственников – это главный механизм управления многоквартирным домом. Через него принимаются решения о ремонте, тарифах, управляющей организации, использовании общего имущества. Но если бюллетени можно подделать, потерять или оформить задним числом, то право собственников превращается в формальность. Наша задача – сделать так, чтобы каждый голос был учтен честно и прозрачно", - сказал Гусев РИА Новости.
По его словам, жители часто узнают о "принятых" решениях уже постфактум: кто-то якобы проголосовал, хотя ничего не подписывал, чей-то голос учли неправильно, а кто-то вообще не видел бюллетеней.
"Потом людям приходится годами ходить по судам. Мы предлагаем понятный механизм: если значимая группа собственников заявляет через ГИС ЖКХ, что их голоса учтены неверно, должна начинаться проверка", – подчеркнул депутат.
По мнению Гусева, инициатива позволит повысить доверие к решениям общих собраний, сократить количество судебных споров и защитить жителей от недобросовестных управляющих организаций, инициаторов собраний и иных лиц, заинтересованных в манипуляциях с результатами голосования.
"Домом должны управлять собственники, а не те, кто научился работать с серыми схемами и поддельными бюллетенями. Если решение принято честно – оно должно исполняться. Если есть признаки фальсификации – у жителей должен быть быстрый и понятный способ добиться проверки", – подытожил он.
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