В Госдуме предложили защитить жильцов от подделки бюллетеней на собраниях

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил дополнить требования к регистрации и учету бюллетеней для голосования в многоквартирных домах, а также ввести внеплановые проверки при жалобах собственников.

Законопроект направлен на повышение достоверности решений общих собраний собственников и защиту от фальсификации бюллетеней и спорного подсчета голосов.

Внеплановая проверка будет проводиться, если в ГИС ЖКХ поступят заявления собственников о несоответствии учета их голосов, и суммарная площадь помещений таких собственников превысит 5% от общей площади помещений в доме.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил дополнить требования к регистрации и учету бюллетеней, а также ввести внеплановые проверки при жалобах собственников на несоответствие учета их голосов, если суммарная площадь помещений таких собственников превышает 5% от общей площади дома.

Законопроект о повышении достоверности решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроект дополняет предмет государственного жилищного надзора требованием к порядку регистрации бюллетеней, их содержанию, форме, выдаче и учету, а также устанавливает, что поступление в ГИС ЖКХ заявлений собственников о несоответствии учета их голосов, если суммарная площадь помещений таких собственников превышает пять процентов от общей площади помещений в многоквартирном доме, является основанием для проведения внеплановой проверки", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Документом предлагается внести изменения в Жилищный кодекс РФ. Цель инициативы – защитить собственников от фальсификации бюллетеней, спорного подсчета голосов и ситуаций, когда решения по дому принимаются фактически без реального волеизъявления жителей.

Законопроектом дополняется предмет государственного жилищного надзора требованиями к порядку регистрации бюллетеней, их содержанию, форме, выдаче и учету, что, по мнению автора, должно обеспечить прослеживаемость процедуры голосования и снизить возможности для злоупотреблений при подготовке и оформлении результатов собраний.

Отдельно предлагается закрепить механизм внеплановой проверки. Если в ГИС ЖКХ поступят заявления собственников о несоответствии учета их голосов, и суммарная площадь помещений таких собственников превысит 5% от общей площади помещений в доме, это, согласно проекту, станет основанием для проведения внеплановой проверки.

"Общее собрание собственников – это главный механизм управления многоквартирным домом. Через него принимаются решения о ремонте, тарифах, управляющей организации, использовании общего имущества. Но если бюллетени можно подделать, потерять или оформить задним числом, то право собственников превращается в формальность. Наша задача – сделать так, чтобы каждый голос был учтен честно и прозрачно", - сказал Гусев РИА Новости.

По его словам, жители часто узнают о "принятых" решениях уже постфактум: кто-то якобы проголосовал, хотя ничего не подписывал, чей-то голос учли неправильно, а кто-то вообще не видел бюллетеней.

"Потом людям приходится годами ходить по судам. Мы предлагаем понятный механизм: если значимая группа собственников заявляет через ГИС ЖКХ, что их голоса учтены неверно, должна начинаться проверка", – подчеркнул депутат.

По мнению Гусева, инициатива позволит повысить доверие к решениям общих собраний, сократить количество судебных споров и защитить жителей от недобросовестных управляющих организаций, инициаторов собраний и иных лиц, заинтересованных в манипуляциях с результатами голосования.