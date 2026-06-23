В Горловке при ударе ВСУ пострадало учебное заведение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке ДНР из-за атак украинских дронов поврежден дом в Никитовском районе.
- В Центрально-Городском районе Горловки повреждена инфраструктура энергоснабжающей организации и учреждение образования.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Учреждение образования, дом и инфраструктура энергоснабжающей организации повреждены в Горловке ДНР из-за атак украинских дронов, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден дом... В результате атаки дрона украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки повреждена инфраструктура энергоснабжающей организации", - сообщил мэр в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, вследствие атаки украинского беспилотника в Центрально-Городском районе Горловки повреждено учреждение образования, добавил глава города.