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В Горловке при ударе ВСУ пострадало учебное заведение - РИА Новости, 23.06.2026
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12:31 23.06.2026
В Горловке при ударе ВСУ пострадало учебное заведение

В Горловке из-за атаки дронов ВСУ поврежден дом и инфраструктура школы

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкразбитое стекло
разбитое стекло - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горловке ДНР из-за атак украинских дронов поврежден дом в Никитовском районе.
  • В Центрально-Городском районе Горловки повреждена инфраструктура энергоснабжающей организации и учреждение образования.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Учреждение образования, дом и инфраструктура энергоснабжающей организации повреждены в Горловке ДНР из-за атак украинских дронов, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вследствие сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ в Никитовском районе Горловки поврежден дом... В результате атаки дрона украинских террористов в Центрально-Городском районе Горловки повреждена инфраструктура энергоснабжающей организации", - сообщил мэр в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, вследствие атаки украинского беспилотника в Центрально-Городском районе Горловки повреждено учреждение образования, добавил глава города.
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