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Голикова призвала создать условия для приезда врачей в малых городах - РИА Новости, 23.06.2026
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19:42 23.06.2026 (обновлено: 19:43 23.06.2026)
Голикова призвала создать условия для приезда врачей в малых городах

Голикова: врачам в России нужно создать условия для приезда в малые города

© РИА Новости / Вячеслав ПрокофьевТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости создания условий для привлечения врачей в малые города и населенные пункты.
  • Каждая программа модернизации первичного звена здравоохранения предполагает не только строительство и оснащение оборудованием, но и соответствующее кадровое обеспечение.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Врачам в России необходимо создать условия, чтобы они приезжали работать в малые города и населенные пункты, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Нам очень важно, чтобы и в малые населенные пункты, и в самые маленькие населенные пункты, где мы реализуем программу модернизации первичного звена, приезжали специалисты, была организована надлежащего качества медицинская помощь. И это во многом зависит от того, насколько мы вместе с регионами правильно организуем работу. Мало на самом деле подготовить специалистов, нужно еще создать им условия для того, чтобы они приезжали в эти малые города и населенные пункты", - сказала Голикова на совещании с членами правительства РФ при участии президента.
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Она также отметила, что каждая программа модернизации первичного звена здравоохранения – это целая программа у региона, которая предполагает не только строительство и оснащение оборудованием, но и соответствующее кадровое обеспечение.
"Очень надеемся, что программа наставничества, которая возрождается на новом своем развитии, даст существенный вклад в решение проблемы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения", - добавила Голикова.
Закон о наставничестве для выпускников-медиков начал действовать в России 1 марта. В соответствии с документом органы государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья должны создавать условия для трудоустройства и осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры соцподдержки.
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