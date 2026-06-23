Голикова призвала создать условия для приезда врачей в малых городах

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о необходимости создания условий для привлечения врачей в малые города и населенные пункты.

Каждая программа модернизации первичного звена здравоохранения предполагает не только строительство и оснащение оборудованием, но и соответствующее кадровое обеспечение.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Врачам в России необходимо создать условия, чтобы они приезжали работать в малые города и населенные пункты, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нам очень важно, чтобы и в малые населенные пункты, и в самые маленькие населенные пункты, где мы реализуем программу модернизации первичного звена, приезжали специалисты, была организована надлежащего качества медицинская помощь. И это во многом зависит от того, насколько мы вместе с регионами правильно организуем работу. Мало на самом деле подготовить специалистов, нужно еще создать им условия для того, чтобы они приезжали в эти малые города и населенные пункты", - сказала Голикова на совещании с членами правительства РФ при участии президента.

Она также отметила, что каждая программа модернизации первичного звена здравоохранения – это целая программа у региона, которая предполагает не только строительство и оснащение оборудованием, но и соответствующее кадровое обеспечение.

"Очень надеемся, что программа наставничества, которая возрождается на новом своем развитии, даст существенный вклад в решение проблемы кадрового обеспечения отрасли здравоохранения", - добавила Голикова.