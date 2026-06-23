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Украинские провокации надоели мировому спорту. Даже пришлось менять правила - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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16:29 23.06.2026 (обновлено: 18:24 23.06.2026)
Украинские провокации надоели мировому спорту. Даже пришлось менять правила

World Gymnastics изменила правила поведения спортсменов на церемонии награждения

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСофия Ильтерякова
София Ильтерякова - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) приняла решение изменить некоторые пункты регламента международных соревнований из-за ряда скандалов, связанных украинскими и российскими спортсменками. Теперь вводится жесткий запрет на любое проявление политической, религиозной и расовой пропаганды.

Что было причиной

В последнее время российские спортсмены стали активно возвращаться в мировой спорт, причем в летних дисциплинах процесс идет особенно стремительно. В некоторых видах наши атлеты уже спокойно выступают с флагом и гимном, а национальная мелодия частенько звучит на различных международных соревнованиях.
Большинство представителей других стран крайне положительно относятся к процесс участия россиян, однако на Украине по-прежнему видят в этом политический контекст и пытаются устраивать различные провокации и гадости, чтобы помешать возвращению России. Скандалы случались в фехтовании, единоборствах, теннисе и даже фигурном катании, когда допустили к Олимпиаде в Милане, в частности, нашего Петра Гуменника.
Было немало случаев и в гимнастике, особенно в художественной, где россияне годами доминировали, но в последние годы были лишены возможности участия в мировых стартах. Однако Международная федерация всё-таки приняла единственно правильное решение и допустила россиян к соревнованиям. Все было бы идеально, если бы не очередные выходки со стороны украинских спортсменов и их руководителей.
В частности, на недавнем чемпионате Европы по художественной гимнастике украинка София Краинская надела наушники и закрыла глаза во время звучания российского гимна на церемонии награждения. На том турнире победу одержала наша Яна Заикина в упражнении с лентой среди юниоров, а украинка стала серебряным призером.
Справедливости ради надо отметить, что и российские спортсмены выражали протесты на официальных церемониях. Так, 15-летняя Софья Ильтерякова после включения гимна Украины повернулась спиной к флагу, за что получила предупреждение от организаторов. Наша гимнастка стала второй, а победу взяла украинка Таисия Онофрийчук в рамках Кубка мира в Софии.
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Изменения давно назрели. Больше не будет провокаций?

Впрочем, для России это действительно был фактически единичный случай в отличие от многочисленных украинских провокаций. В World Gymnastics посмотрели на это дело и постановили, что в регламент вносятся изменения, запрещающие любые проявления дискриминации, в том числе и на политической почве. В частности, в документ были добавлены две статьи.
Первая как раз устанавливает тотальный запрет на любые формы политической, религиозной или расовой агитации на пьедестале почета. Если говорить более детально, то не разрешается демонстрация, ношение или использование политических, религиозных и расовых символов, а также знаков, лозунгов, транспарантов, элементов одежды или жестов. Помимо этого, не допускается вывешивание любых флагов, кроме государственных флагов, утвержденных Международной федерацией гимнастики.
Вторая статья регулирует меры ответственности за нарушение правил, которые могут вылиться в итоге в дисквалификацию, аннулирование результатов, а также лишение медалей и титулов. Ответственность за соблюдение правил гимнастами в этих случаях будет возлагаться на национальные федерации, на которые могут быть наложены дисциплинарные и финансовые санкции.
И это на самом деле интересный и, вероятно, продуктивный вариант воздействия на подобного рода политические и социальные акции. Пока “активистов” серьезно не накажут, ситуация не изменится, а тут все будет строго регламентировано, так что есть шанс, что спорт все-таки останется спортом. Хотя бы через такие инициативы.
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