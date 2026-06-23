В МИД предупредили о последствиях радикального пересмотра политики Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что радикальный пересмотр политики ФРГ чреват серьезными последствиями для европейской безопасности и соседей Германии.
- Он отметил, что соседи Германии пока молчат.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Радикальный пересмотр политики ФРГ чреват серьезными последствиями не только для европейской безопасности, но и для соседей Германии, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Все это сейчас радикальным образом пересматривают. Говорят о том, что "все, мы уже никому не должны, начался новый этап, Германия за все заплатила". И это, конечно, чревато самыми серьезными последствиями не только для европейской безопасности, но и для соседей Германии, которые пока молчат", - сказал Грушко газете "Известия".
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России.