В МИД предупредили о последствиях радикального пересмотра политики Германии

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Радикальный пересмотр политики ФРГ чреват серьезными последствиями не только для европейской безопасности, но и для соседей Германии, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России.