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В МИД предупредили о последствиях радикального пересмотра политики Германии - РИА Новости, 23.06.2026
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00:38 23.06.2026
В МИД предупредили о последствиях радикального пересмотра политики Германии

Замглавы МИД Грушко: радикальный пересмотр политики Германии грозит соседям

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что радикальный пересмотр политики ФРГ чреват серьезными последствиями для европейской безопасности и соседей Германии.
  • Он отметил, что соседи Германии пока молчат.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Радикальный пересмотр политики ФРГ чреват серьезными последствиями не только для европейской безопасности, но и для соседей Германии, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
"Все это сейчас радикальным образом пересматривают. Говорят о том, что "все, мы уже никому не должны, начался новый этап, Германия за все заплатила". И это, конечно, чревато самыми серьезными последствиями не только для европейской безопасности, но и для соседей Германии, которые пока молчат", - сказал Грушко газете "Известия".
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России.
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В миреГерманияРоссияЕвропаАлександр ГрушкоДмитрий Песков
 
 
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