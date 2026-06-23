В Германии разбился винтовой самолет

"В результате крушения небольшого самолета в Польхайме, расположенном в центральной части Гессена, оба находившихся на борту человека погибли", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление правоохранителей.

Отмечается, что в самолете находились два пожилых человека, один из них управлял транспортным средством. По данным агентства, обломки винтового самолета упали на пшеничное поле рядом со взлетно-посадочной полосой. Причины происшествия еще выясняют правоохранители вместе с экспертами Федерального бюро по расследованию авиационных прошествий.