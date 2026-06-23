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В Германии разбился винтовой самолет - РИА Новости, 23.06.2026
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20:57 23.06.2026
В Германии разбился винтовой самолет

В Германии разбился винтовой самолет, два человека погибли

© AP Photo / Martin MeissnerАвтомобиль немецкой полиции
Автомобиль немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Martin Meissner
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У аэродрома в федеральной земле Гессен в Германии потерпел крушение небольшой винтовой самолет.
  • Оба человека, находившиеся на борту, погибли, обломки самолета упали на пшеничное поле рядом со взлетно-посадочной полосой.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Небольшой винтовой самолет потерпел крушение у аэродрома в федеральной земле Гессен в Германии, два человека, находившиеся на борту, погибли, передает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
"В результате крушения небольшого самолета в Польхайме, расположенном в центральной части Гессена, оба находившихся на борту человека погибли", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление правоохранителей.
Отмечается, что в самолете находились два пожилых человека, один из них управлял транспортным средством. По данным агентства, обломки винтового самолета упали на пшеничное поле рядом со взлетно-посадочной полосой. Причины происшествия еще выясняют правоохранители вместе с экспертами Федерального бюро по расследованию авиационных прошествий.
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