В Германии разбился винтовой самолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У аэродрома в федеральной земле Гессен в Германии потерпел крушение небольшой винтовой самолет.
- Оба человека, находившиеся на борту, погибли, обломки самолета упали на пшеничное поле рядом со взлетно-посадочной полосой.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Небольшой винтовой самолет потерпел крушение у аэродрома в федеральной земле Гессен в Германии, два человека, находившиеся на борту, погибли, передает агентство DPA со ссылкой на местную полицию.
"В результате крушения небольшого самолета в Польхайме, расположенном в центральной части Гессена, оба находившихся на борту человека погибли", - говорится в сообщении со ссылкой на заявление правоохранителей.
Отмечается, что в самолете находились два пожилых человека, один из них управлял транспортным средством. По данным агентства, обломки винтового самолета упали на пшеничное поле рядом со взлетно-посадочной полосой. Причины происшествия еще выясняют правоохранители вместе с экспертами Федерального бюро по расследованию авиационных прошествий.
Над Германией столкнулись два самолета
11 мая, 19:23