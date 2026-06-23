Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин заявил, что Гитлеровская Германия даже после нападения на СССР пыталась обвинить Москву и Сталина в агрессии.

Он отметил, что схема, используемая Западом, заключается в создании угроз для России, вынуждении ее к действиям по самообороне и последующем обвинении в агрессивных действиях.

Президент подчеркнул, что эта тема до сих пор рассматривается в квазинаучных кругах.

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Гитлеровская Германия даже после нападения на СССР пыталась обвинить Москву и советского лидера Иосифа Сталина в агрессии, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства во вторник провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений. В ходе мероприятия он рассказал о том, что России хорошо известна схема, по которой сейчас действуют страны Запада.

"Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России", - сказал Путин в ходе встречи.

"Даже после вероломного нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года, именно вероломного нападения, Запад, гитлеровская Германия пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против, как мы сегодня говорим, коллективного Запада", - уточнил президент.