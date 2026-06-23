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Гитлер пытался обвинить СССР в агрессии, заявил Путин - РИА Новости, 23.06.2026
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14:07 23.06.2026
Гитлер пытался обвинить СССР в агрессии, заявил Путин

Путин: Гитлер пытался обвинить Советский Союз в агрессии после нападения на СССР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Гитлеровская Германия даже после нападения на СССР пыталась обвинить Москву и Сталина в агрессии.
  • Он отметил, что схема, используемая Западом, заключается в создании угроз для России, вынуждении ее к действиям по самообороне и последующем обвинении в агрессивных действиях.
  • Президент подчеркнул, что эта тема до сих пор рассматривается в квазинаучных кругах.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Гитлеровская Германия даже после нападения на СССР пыталась обвинить Москву и советского лидера Иосифа Сталина в агрессии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел встречу с выпускниками высших военно-учебных заведений. В ходе мероприятия он рассказал о том, что России хорошо известна схема, по которой сейчас действуют страны Запада.
"Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России", - сказал Путин в ходе встречи.
"Даже после вероломного нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года, именно вероломного нападения, Запад, гитлеровская Германия пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против, как мы сегодня говорим, коллективного Запада", - уточнил президент.
Он подчеркнул, что эта тема до сих пор рассматривается в квазинаучных кругах.
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