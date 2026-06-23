ГАИ опровергла усиление ответственности за тонировку и телефон за рулем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госавтоинспекция России заявила, что информация об усилении ответственности за нарушения ПДД с 1 июля не соответствует действительности.
- Утверждается, что сообщения о повышении ответственности за использование телефона за рулем и изменение процедуры проверки светопропускания стекол являются ложными.
- В Госавтоинспекции напомнили, что официальная информация размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и на официальном интернет-портале правовой информации.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Информация об усилении ответственности с 1 июля за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения, в том числе за использование телефона за рулем, не соответствует действительности, заявили в Госавтоинспекции России.
"Распространяемая в СМИ, сети интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 июля усиливается ответственность за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении автомобилистов, в том числе в части использования телефона за рулем и изменения процедуры проверки светопропускания автомобильных стекол, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции напомнили, что подобная информация размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.