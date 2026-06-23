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ГАИ опровергла усиление ответственности за тонировку и телефон за рулем - РИА Новости, 23.06.2026
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13:09 23.06.2026
ГАИ опровергла усиление ответственности за тонировку и телефон за рулем

ГАИ опровергла усиление ответственности за тонировку и телефон за рулем с 1 июля

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах
Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудники Госавтоинспекции МВД проводят рейд по обеспечению безопасности на дорогах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госавтоинспекция России заявила, что информация об усилении ответственности за нарушения ПДД с 1 июля не соответствует действительности.
  • Утверждается, что сообщения о повышении ответственности за использование телефона за рулем и изменение процедуры проверки светопропускания стекол являются ложными.
  • В Госавтоинспекции напомнили, что официальная информация размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов и на официальном интернет-портале правовой информации.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Информация об усилении ответственности с 1 июля за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения, в том числе за использование телефона за рулем, не соответствует действительности, заявили в Госавтоинспекции России.
"Распространяемая в СМИ, сети интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 июля усиливается ответственность за нарушения законодательства в области безопасности дорожного движения в отношении автомобилистов, в том числе в части использования телефона за рулем и изменения процедуры проверки светопропускания автомобильных стекол, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
В Госавтоинспекции напомнили, что подобная информация размещается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.
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