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Гаджиев заявил, что Месси мог перейти в "Анжи" времен Керимова - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
14:25 23.06.2026
Гаджиев заявил, что Месси мог перейти в "Анжи" времен Керимова

Гаджиев: Месси мог бы быть футболистом "Анжи" времен Керимова, будь проект жив

© REUTERS / TROY TAORMINAЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / TROY TAORMINA
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-тренер сборной СССР Гаджи Гаджиев заявил, что Лионеля Месси можно было бы представить игроком махачкалинского «Анжи» времен Сулеймана Керимова.
  • В матче чемпионата мира против сборной Австрии Лионель Месси оформил дубль и стал самым результативным бомбардиром в истории турнира, обойдя по количеству забитых мячей Мирослава Клозе.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн – РИА Новости, Анна Разуваева. Капитана сборной Аргентины Лионеля Месси вполне можно было бы представить игроком махачкалинского "Анжи" времен Сулеймана Керимова, если бы этот проект продолжал существовать сегодня, заявил РИА Новости экс-тренер сборной СССР Гаджи Гаджиев.
В понедельник 38-летний Месси в матче чемпионата мира против сборной Австрии (2:0) оформил дубль и стал самым результативным бомбардиром в истории турнира (18 голов), обойдя по количеству забитых мячей немца Мирослава Клозе (16). В 2011 году владельцем "Анжи" стал бизнесмен Керимов, в команду пришли звезды мирового футбола Самюэль Это'О, Роберто Карлос и другие, главным тренером стал представитель Нидерландов Гус Хиддинк. В сезоне-2012/13 махачкалинцы выиграли бронзу чемпионата России. Позднее Керимов резко сократил финансирование клуба, лидеры ушли, а главным тренером был назначен Гаджиев.
«
"Безусловно, Месси мог бы быть (в "Анжи" Керимова, существуй проект в наши дни), - сказал Гаджиев. - Тем более, если сравнить время, то оно куда более подходящее сегодня, чем это было в 2013 году. Сейчас более подходящее время для Махачкалы, поскольку сейчас это совершенно другой город, не то, что был 15 лет назад. В то время пришлось Керимову перевозить команду в Москву. Они жили в Москве и играли в Махачкале. Команда была оторвана от города, от республики, это неизбежно должно было закончиться. Сегодня есть возможность базироваться в Махачкале".
Летом 2022 года "Анжи" потерял профессиональный статус, однако в начале 2025 года было объявлено, что команда возвращается в профессиональный футбол и будет выступать в третьем дивизионе России.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
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ФутболЛионель МессиГаджи ГаджиевМирослав КлозеАнжи
 
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