Гаджиев заявил, что Месси мог перейти в "Анжи" времен Керимова

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"Безусловно, Месси мог бы быть (в "Анжи" Керимова, существуй проект в наши дни), - сказал Гаджиев. - Тем более, если сравнить время, то оно куда более подходящее сегодня, чем это было в 2013 году. Сейчас более подходящее время для Махачкалы, поскольку сейчас это совершенно другой город, не то, что был 15 лет назад. В то время пришлось Керимову перевозить команду в Москву. Они жили в Москве и играли в Махачкале. Команда была оторвана от города, от республики, это неизбежно должно было закончиться. Сегодня есть возможность базироваться в Махачкале".