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Игрок "Генгама" находится в состоянии смерти мозга в результате утопления - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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18:04 23.06.2026
Игрок "Генгама" находится в состоянии смерти мозга в результате утопления

Игрок "Генгама" Кьес находится в состоянии смерти мозга в результате утопления

© ФотоЛоготип ФК "Генгам"
Логотип ФК Генгам - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий молодежной команды французского футбольного клуба «Генгам» Кензо Кьес находится в состоянии смерти мозга после утопления в реке Рона.
  • Трагедия произошла в запрещенном для купания месте, прокуратура Лиона начала расследование.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий молодежной команды французского футбольного клуба "Генгам" Кензо Кьес находится в состоянии смерти мозга в результате утопления, сообщает BFMTV.
Трагедия произошла в понедельник на реке Рона между городами Виллербан и Калюир-э-Кюир в районе, где купание запрещено. Кьес купался с двумя друзьями, которых удалось реанимировать. Прокуратура Лиона начала расследование.
Кьесу был 21 год, он также играл в молодежных командах "Лион" и "Сент-Этьен". За основную команду "Генгама" нападающий не успел провести ни одного матча.
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