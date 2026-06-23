Игрок "Генгама" находится в состоянии смерти мозга в результате утопления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий молодежной команды французского футбольного клуба «Генгам» Кензо Кьес находится в состоянии смерти мозга после утопления в реке Рона.
- Трагедия произошла в запрещенном для купания месте, прокуратура Лиона начала расследование.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий молодежной команды французского футбольного клуба "Генгам" Кензо Кьес находится в состоянии смерти мозга в результате утопления, сообщает BFMTV.
Трагедия произошла в понедельник на реке Рона между городами Виллербан и Калюир-э-Кюир в районе, где купание запрещено. Кьес купался с двумя друзьями, которых удалось реанимировать. Прокуратура Лиона начала расследование.
Кьесу был 21 год, он также играл в молодежных командах "Лион" и "Сент-Этьен". За основную команду "Генгама" нападающий не успел провести ни одного матча.