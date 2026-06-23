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Холанда после дубля признали лучшим игроком матча ЧМ против Сенегала - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
07:39 23.06.2026 (обновлено: 08:20 23.06.2026)
Холанда после дубля признали лучшим игроком матча ЧМ против Сенегала

Холанда признали лучшим игроком матча ЧМ против команды Сенегала

© AP Photo / Charles KrupaЭрлинг Холанд
Эрлинг Холанд - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP Photo / Charles Krupa
Эрлинг Холанд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала.
  • Встреча группы I завершилась со счетом 3:2 в пользу норвежской сборной, Холанд оформил дубль.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Норвегии и английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Сенегала, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы I прошла в Нью-Джерси в ночь на вторник и завершилась со счетом 3:2 в пользу норвежской сборной. Холанд оформил дубль во втором матче кряду на чемпионате мира.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортСенегалМеждународная федерация футбола (ФИФА)НорвегияНью-ДжерсиЧМ по футболу 2026Эрлинг Холанд
 
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