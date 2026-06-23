Оформивший дубль Мбаппе стал лучшим игроком матча ЧМ против Ирака

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Ирака, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Мбаппе 27 лет, он представляет мадридский "Реал", в составе которого в 2025 году стал обладателем "Золотой бутсы". С 60 голами в 100 матчах за сборную Франции Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.