Оформивший дубль Мбаппе стал лучшим игроком матча ЧМ против Ирака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Франции обыграла команду Ирака со счетом 3:0 и вышла в 1/16 финала чемпионата мира.
- Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком матча и забил два гола, сравнявшись по количеству голов на чемпионатах мира с Мирославом Клозе (16 голов).
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Ирака, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
В ночь на вторник сборная Франции в Филадельфии обыграла команду Ирака (3:0) в матче второго тура группы I и вышла в 1/16 финала турнира. Мбаппе отличился на 14-й и 54-й минутах встречи и забил свои 15-й и 16-й голы на чемпионатах мира, сравнявшись по этому показателю с немцем Мирославом Клозе (16). Лучшим бомбардиром в истории турнира является аргентинец Лионель Месси (18).
23 июня 2026 • начало в 00:00
Завершен
14’ • Килиан Мбаппе
54’ • Килиан Мбаппе
66’ • Усман Дембеле
Мбаппе 27 лет, он представляет мадридский "Реал", в составе которого в 2025 году стал обладателем "Золотой бутсы". С 60 голами в 100 матчах за сборную Франции Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.