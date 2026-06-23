Краткий пересказ от РИА ИИ Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла повторил слова экс-канцлера ФРГ Брандта, сказанные еще в XX веке, о том, что Россия неразрывно вплетена в европейскую историю.

Политик подчеркнул, что немецкий народ не желает войны с Россией.

БЕРЛИН, 23 июн — РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла повторил слова канцлера ФРГ в 1969-1974 годах Вилли Брандта, сказанные им по случаю подписания Московского договора в 1970 году.

"Европа не заканчивается на Эльбе или на восточной границе Польши Россия неразрывно вплетена в европейскую историю", — сказал Крупалла на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем АдГ Алисой Вайдель. Трансляция велась на YouTube-канале парламентской фракции партии.

Политик также вспомнил слова Брандта о том, что для Европы Россия может быть партнером во многих отношениях: историческом, политическом, культурном и экономическом.