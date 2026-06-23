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Сопредседатель АдГ повторил слова Брандта о России - РИА Новости, 23.06.2026
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20:43 23.06.2026 (обновлено: 21:07 23.06.2026)
Сопредседатель АдГ повторил слова Брандта о России

Сопредседатель АдГ Крупалла повторил слова Брандта о России

© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкТино Крупалла
Тино Крупалла - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ
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Тино Крупалла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла повторил слова экс-канцлера ФРГ Брандта, сказанные еще в XX веке, о том, что Россия неразрывно вплетена в европейскую историю.
  • Политик подчеркнул, что немецкий народ не желает войны с Россией.
БЕРЛИН, 23 июн — РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла повторил слова канцлера ФРГ в 1969-1974 годах Вилли Брандта, сказанные им по случаю подписания Московского договора в 1970 году.
"Европа не заканчивается на Эльбе или на восточной границе Польши. Россия неразрывно вплетена в европейскую историю", — сказал Крупалла на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем АдГ Алисой Вайдель. Трансляция велась на YouTube-канале парламентской фракции партии.
Политик также вспомнил слова Брандта о том, что для Европы Россия может быть партнером во многих отношениях: историческом, политическом, культурном и экономическом.
Крупалла подчеркнул, что немецкий народ не желает войны — и тем более войны против России.
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РоссияГерманияПольшаТино КрупаллаАлиса ВайдельПолитика
 
 
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