Гроза испортила матч Франции на ЧМ. Но Мбаппе все равно гонится за Месси

Прерванный из-за погодных условий матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака все же подошел к концу. Европейская команда одержала в Филадельфии ожидаемую победу, а лидер "трехцветных" Килиан Мбаппе пополнил коллекцию голов на мундиале новым дублем — автор РИА Новости Спорт дождался финального свистка и рассказал, чем запомнилось многострадальное противостояние.

Франция долго раскачивается

В первом матче на ЧМ-2026 вице-чемпионы провалили первый тайм, толком ничего не создав у ворот опальных "чемпионов" Африки. Однако во втором раскрылись во всей красе, и Сенегал посыпался... Оформивший дубль Килиан Мбаппе, засиявший Майкл Олисе и забивший заключительный мяч Брэдли Барколя (3:1) сделали все, чтобы избежать сенсации и критики в адрес тренера Дидье Дешама.

Отметим и индивидуальное достижение Мбаппе: он не только забил 13-й и 14-й мячи на мундиалях, так еще и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. "Диктатор" Килиан продолжает преследование Лионеля Месси, который несколько часов назад дважды забил в ворота австрийцев и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ (18 голов). В матчах с какими командами, как не Ираком, сокращать отставание от "величайшего"?

Снова блеклое начало

Всего одно попадание в створ от обеих команд за первый тайм, концовку которого омрачил проливной дождь. Зато какое попадание! На 14-й минуте Мбаппе после долгой осады "трехцветными" иракской обороны и паса Олисе вышел на оперативный простор и уложил "круглого" точнехонько в дальний угол по прямой траектории. Вратарь Ахмед Басил дотянулся до мяча, но помещать ему влететь в сетку не смог — это третий гол Килиана на ЧМ-2026 и 15-е взятие ворот на мундиалях в целом.

Отставание от Месси сократилось до трех мячей.

© REUTERS / Claudia Greco Килиан Мбаппе © REUTERS / Claudia Greco Килиан Мбаппе

Матч пришлось приостановить

Причем на полтора часа. Абсолютное безумие с точки зрения регламента, но что поделать: три раза возобновление игры переносили на полчаса не столько из-за жуткого ливня, сколько из-за молнии в радиусе 15 км от стадиона (согласно таким же предписаниям Национальной метеорологической службы (NWS) в США поступали на прошлогоднем клубном чемпионате мира). Еще во время перерыва, до затяжной паузы, по стадиону "Линкольн Файненшел Филд" была объявлена рекомендация покинуть арену и искать укрытие в связи со штормовым предупреждением.

Не припомним, чтобы в рамках мирового первенства встреча была приостановлена на столь длинный отрезок времени. Команды ушли на 15-минутный перерыв в 0:50 по московскому времени, а возобновился матч в 03:00 мск .

© REUTERS / KYLE ROSS Эпизод матча Франция - Ирак на ЧМ-2026 © REUTERS / KYLE ROSS Эпизод матча Франция - Ирак на ЧМ-2026

Месси - 18, Мбаппе - уже 16

Продолжился матч, а с ним продолжилась и великая бомбардирская гонка. Иракцы исполнили что-то необъяснимое при розыгрыше удара от ворот. Пас перехватил обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле и не пожадничал, выкатив на Мбаппе. Тому оставалось лишь не промазать по пустым в сотом матче за сборную и, обогнав Герда Мюллера и "Зубастика" Роналду, сравняться с Мирославом Клозе по количеству голов на мундиале.

Лучшие бомбардиры в истории ЧМ:

18 — Лионель МЕССИ (Аргентина);

(Аргентина); 16 — Килиан МБАППЕ (Франция);

(Франция); 16 — Мирослав КЛОЗЕ (Германия);

15 — РОНАЛДО (Бразилия);

14 — Герд МЮЛЛЕР (Германия);

13 — Жюст ФОНТЕН (Франция).

А уже на 66-й минуте отличился сам Дембеле, впервые забивший на чемпионатах мира. Еще и Мбаппе рвался за хет-триком, но на третий гол сил не хватило… Франция громит команду Ирака, которая мало того, что подарила гол одному из фаворитов турнира, так еще и ни разу не потревожила вратаря Майка Меньяна. В следующем туре она попробует побороться с Сенегалом за третье место в квартете I, которое — как знать — может дать путевку в плей-офф. Хотя расклад, конечно, маловероятный, когда у тебя ноль очков после двух матчей.