Рейтинг@Mail.ru
Гроза испортила матч Франции на ЧМ. Но Мбаппе все равно гонится за Месси - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
04:05 23.06.2026 (обновлено: 04:06 23.06.2026)
Гроза испортила матч Франции на ЧМ. Но Мбаппе все равно гонится за Месси

Сборная Франции обыграла Ирак и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

© REUTERS / OMAR AZIZКилиан Мбаппе в матче против Ирака
Килиан Мбаппе в матче против Ирака - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / OMAR AZIZ
Читать в
МАКСДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Прерванный из-за погодных условий матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Ирака все же подошел к концу. Европейская команда одержала в Филадельфии ожидаемую победу, а лидер "трехцветных" Килиан Мбаппе пополнил коллекцию голов на мундиале новым дублем — автор РИА Новости Спорт дождался финального свистка и рассказал, чем запомнилось многострадальное противостояние.
ЧМ по футболу 2026
23 июня 2026 • начало в 00:00
Завершен
Франция
3 : 0
Ирак
14‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
54‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
66‎’‎ • Усман Дембеле
(Майкл Олисе)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Франция долго раскачивается

В первом матче на ЧМ-2026 вице-чемпионы провалили первый тайм, толком ничего не создав у ворот опальных "чемпионов" Африки. Однако во втором раскрылись во всей красе, и Сенегал посыпался... Оформивший дубль Килиан Мбаппе, засиявший Майкл Олисе и забивший заключительный мяч Брэдли Барколя (3:1) сделали все, чтобы избежать сенсации и критики в адрес тренера Дидье Дешама.
Отметим и индивидуальное достижение Мбаппе: он не только забил 13-й и 14-й мячи на мундиалях, так еще и стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. "Диктатор" Килиан продолжает преследование Лионеля Месси, который несколько часов назад дважды забил в ворота австрийцев и стал лучшим бомбардиром в истории ЧМ (18 голов). В матчах с какими командами, как не Ираком, сокращать отставание от "величайшего"?
Сборная Франции по футболу - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Французы бездарно начали ЧМ-2026. Но диктатор Мбаппе все порешал
17 июня, 00:15

Снова блеклое начало

Всего одно попадание в створ от обеих команд за первый тайм, концовку которого омрачил проливной дождь. Зато какое попадание! На 14-й минуте Мбаппе после долгой осады "трехцветными" иракской обороны и паса Олисе вышел на оперативный простор и уложил "круглого" точнехонько в дальний угол по прямой траектории. Вратарь Ахмед Басил дотянулся до мяча, но помещать ему влететь в сетку не смог — это третий гол Килиана на ЧМ-2026 и 15-е взятие ворот на мундиалях в целом.
Отставание от Месси сократилось до трех мячей.
© REUTERS / Claudia GrecoКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Claudia Greco
Килиан Мбаппе

Матч пришлось приостановить

Причем на полтора часа. Абсолютное безумие с точки зрения регламента, но что поделать: три раза возобновление игры переносили на полчаса не столько из-за жуткого ливня, сколько из-за молнии в радиусе 15 км от стадиона (согласно таким же предписаниям Национальной метеорологической службы (NWS) в США поступали на прошлогоднем клубном чемпионате мира). Еще во время перерыва, до затяжной паузы, по стадиону "Линкольн Файненшел Филд" была объявлена рекомендация покинуть арену и искать укрытие в связи со штормовым предупреждением.
Не припомним, чтобы в рамках мирового первенства встреча была приостановлена на столь длинный отрезок времени. Команды ушли на 15-минутный перерыв в 0:50 по московскому времени, а возобновился матч в 03:00 мск.
© REUTERS / KYLE ROSSЭпизод матча Франция - Ирак на ЧМ-2026
Эпизод матча Франция - Ирак на ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / KYLE ROSS
Эпизод матча Франция - Ирак на ЧМ-2026

Месси - 18, Мбаппе - уже 16

Продолжился матч, а с ним продолжилась и великая бомбардирская гонка. Иракцы исполнили что-то необъяснимое при розыгрыше удара от ворот. Пас перехватил обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле и не пожадничал, выкатив на Мбаппе. Тому оставалось лишь не промазать по пустым в сотом матче за сборную и, обогнав Герда Мюллера и "Зубастика" Роналду, сравняться с Мирославом Клозе по количеству голов на мундиале.

Лучшие бомбардиры в истории ЧМ:

  • 18 — Лионель МЕССИ (Аргентина);
  • 16 — Килиан МБАППЕ (Франция);
  • 16 — Мирослав КЛОЗЕ (Германия);
  • 15 — РОНАЛДО (Бразилия);
  • 14 — Герд МЮЛЛЕР (Германия);
  • 13 — Жюст ФОНТЕН (Франция).
А уже на 66-й минуте отличился сам Дембеле, впервые забивший на чемпионатах мира. Еще и Мбаппе рвался за хет-триком, но на третий гол сил не хватило… Франция громит команду Ирака, которая мало того, что подарила гол одному из фаворитов турнира, так еще и ни разу не потревожила вратаря Майка Меньяна. В следующем туре она попробует побороться с Сенегалом за третье место в квартете I, которое — как знать — может дать путевку в плей-офф. Хотя расклад, конечно, маловероятный, когда у тебя ноль очков после двух матчей.
Что касается французов, то они задачу минимум выполнили и теперь сыграют против симпатичного норвежского коллектива за первое место в группе. Топовая встреча пройдет 26 июня — пропускать такое зрелище не рекомендуется.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
Сомневались, кто величайший? Месси отгрузил дубль и установил рекорд ЧМ!
Вчера, 22:15
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортЧМ по футболу 2026Килиан МбаппеМайкл ОлисеФранцияИракУсман ДембелеДидье Дешам
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Таусон
    Д. Шнайдер
    66
    44
  • Теннис
    Завершен
    Р. Сафиуллин
    Д. Маккейб
    67
    36
  • Теннис
    Завершен
    S. Kraus
    А. Калинская
    41
    66
  • Футбол
    Завершен
    Аргентина
    Австрия
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Ирак
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Норвегия
    Сенегал
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Иордания
    Алжир
    1
    2
  • Футбол
    23.06 20:00
    Португалия
    Узбекистан
  • Футбол
    23.06 23:00
    Англия
    Гана
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала