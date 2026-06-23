Премьер Франции объявил о привлечении всех госслужб к борьбе с жарой

ПАРИЖ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил во вторник о привлечении всех государственных служб к борьбе с аномальной жарой, накрывшей республику, через активацию второго уровня Национального плана по организации ответа на чрезвычайные ситуации со стороны медицинской системы Франции (ORSAN) по согласованию с главой минздрава страны Стефани Рист.

"В связи с с высокой нагрузкой на экстренные службы и службу скорой помощи SAMU из-за волны (аномальной - ред.) жары по согласованию со Стефани Рист мы активируем второй уровень плана ORSAN. Все государственные службы привлечены к борьбе с жарой", - написал глава кабмина на своей странице в социальной сети Х.