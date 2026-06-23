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Премьер Франции объявил о привлечении всех госслужб к борьбе с жарой - РИА Новости, 23.06.2026
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14:57 23.06.2026
Премьер Франции объявил о привлечении всех госслужб к борьбе с жарой

Лекорню объявил о привлечении всех госслужащих к борьбе с жарой

© Gil Cohen-Magen Себастьян Лекорню
Себастьян Лекорню - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Gil Cohen-Magen
Себастьян Лекорню. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил о привлечении всех государственных служб к борьбе с аномальной жарой.
  • Активирован второй уровень Национального плана по организации ответа на чрезвычайные ситуации со стороны медицинской системы Франции (ORSAN).
  • Цель мер — увеличить возможности медицинской системы, привлечь дополнительный персонал и обеспечить координацию между медработниками и домами престарелых.
ПАРИЖ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню объявил во вторник о привлечении всех государственных служб к борьбе с аномальной жарой, накрывшей республику, через активацию второго уровня Национального плана по организации ответа на чрезвычайные ситуации со стороны медицинской системы Франции (ORSAN) по согласованию с главой минздрава страны Стефани Рист.
"В связи с с высокой нагрузкой на экстренные службы и службу скорой помощи SAMU из-за волны (аномальной - ред.) жары по согласованию со Стефани Рист мы активируем второй уровень плана ORSAN. Все государственные службы привлечены к борьбе с жарой", - написал глава кабмина на своей странице в социальной сети Х.
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По мнению Лекорню, это действие позволит увеличить возможности медицинской системы страны в условиях жары, привлечь дополнительный персонал, необходимый в больницах, обеспечить координацию между медработниками и домами престарелых, а также адаптировать работу медицинской системы к быстро меняющейся ситуации с жарой в случае необходимости.
Ранее наивысший уровень погодной опасности был введен из-за жары в 54 из 96 департаментов европейской части Франции, что стало абсолютным рекордом. Температура приблизилась к отметке в плюс 40 градусов и местами даже превысила ее. Во вторник метеослужба Франции сообщила, что в стране была зафиксирована самая жаркая ночь с начала наблюдений почти 80 лет назад.
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