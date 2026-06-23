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Сборная Франции обыграла Ирак и вышла в плей-офф ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Футбол
 
03:57 23.06.2026
Сборная Франции обыграла Ирак и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла команду Ирака и вышла в плей-офф чемпионата мира

© REUTERS / Claudia GrecoКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Claudia Greco
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сборная Франции обыграла команду Ирака в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы I прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 3:0 в пользу двукратных чемпионов мира, у которых голы забили Килиан Мбаппе (14-я и 54-я минуты) и Усман Дембеле (66).
ЧМ по футболу 2026
23 июня 2026 • начало в 00:00
Завершен
Франция
3 : 0
Ирак
14‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
54‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
66‎’‎ • Усман Дембеле
(Майкл Олисе)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Впервые на текущем чемпионате мира матч был прерван из-за погодных условий. Из-за начавшегося в первом тайме проливного дождя в перерыве по стадиону было объявлено штормовое предупреждение, зрителей призвали покинуть трибуны. Второй тайм начался спустя два часа после окончания первой половины. Ранее аналогичные ситуации происходили на клубном чемпионате мира 2025 года, который проходил в США.
Для Мбаппе этот матч стал 100-м в составе сборной Франции, с 60 голами он является лучшим бомбардиром в истории сборной. Также он забил третий и четвертый мячи на текущем первенстве и 15-й и 16-й голы на чемпионатах мира, опередив по этому показателю немца Герда Мюллера (14) и бразильца Роналдо (15), а также сравнявшись с немцем Мирославом Клозе (16), Впереди форварда только аргентинец Лионель Месси (18).
Команда Дидье Дешама набрала 6 очков и досрочно вышла в 1/16 финала турнира. Команда Ирака (0 очков) идет на последней, четвертой строчке. На второй строчке идут норвежцы (3), на третьей - сенегальцы (0), которые начали очное противостояние в 03:00 мск.
В заключительном третьем туре французы встретятся в Бостоне со сборной Норвегии, иракцы сыграют в Торонто с командой Сенегала. Оба матча пройдут 26 июня. Чемпионат мира завершится 19 июля.
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