Финляндия закупит средства для противодействия дронам на границе с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пограничная охрана Финляндии закупит средства для системы противодействия беспилотникам на границе с Россией и вдоль побережья.
- На эти цели власти выделили 44 миллиона евро.
- Наиболее важные районы получат системы противодействия беспилотникам в течение 2026 года, а более полное покрытие будет обеспечено в 2027–2029 годах.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии сообщила, что закупит средства для системы противодействия беспилотникам на границе с Россией и вдоль побережья.
Власти Финляндии после инцидентов с упавшими в стране украинскими дронами выделили пограничной охране 44 миллиона евро на закупку таких средств.
"Пограничная охрана разрабатывает систему противодействия беспилотникам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там указано, что погранохрана начала закупку систем наблюдения, которые будут действовать на границе с Россией и вдоль побережья. По словам пограничников, "наиболее важные районы" получат такие системы в течение 2026 года, а более полное покрытие будет обеспечено в 2027-2029 годах. На эти цели также планируется потратить 36 миллионов евро, которые Финляндия запрашивает у ЕС.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.