Финляндия закупит средства для противодействия дронам на границе с Россией

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии сообщила, что закупит средства для системы противодействия беспилотникам на границе с Россией и вдоль побережья.

С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.