Рейтинг@Mail.ru
Финляндия закупит средства для противодействия дронам на границе с Россией - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 23.06.2026
Финляндия закупит средства для противодействия дронам на границе с Россией

Финская погранохрана закупит средства для противодействия дронам на границе с РФ

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пограничная охрана Финляндии закупит средства для системы противодействия беспилотникам на границе с Россией и вдоль побережья.
  • На эти цели власти выделили 44 миллиона евро.
  • Наиболее важные районы получат системы противодействия беспилотникам в течение 2026 года, а более полное покрытие будет обеспечено в 2027–2029 годах.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии сообщила, что закупит средства для системы противодействия беспилотникам на границе с Россией и вдоль побережья.
Власти Финляндии после инцидентов с упавшими в стране украинскими дронами выделили пограничной охране 44 миллиона евро на закупку таких средств.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Бухарест попросил, чтобы дроны ВСУ взрывались до захода в румынские воды
11 июня, 12:59
"Пограничная охрана разрабатывает систему противодействия беспилотникам", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там указано, что погранохрана начала закупку систем наблюдения, которые будут действовать на границе с Россией и вдоль побережья. По словам пограничников, "наиболее важные районы" получат такие системы в течение 2026 года, а более полное покрытие будет обеспечено в 2027-2029 годах. На эти цели также планируется потратить 36 миллионов евро, которые Финляндия запрашивает у ЕС.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
МИД: "дроновая истерия" в Молдавии связана с переговорами о вступлении в ЕС
10 июня, 11:04
 
В миреФинляндияРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала