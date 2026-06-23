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Политики Западной Европы посредственные, заявил евродепутат - РИА Новости, 23.06.2026
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01:21 23.06.2026
Политики Западной Европы посредственные, заявил евродепутат

Депутат Картайзер: политикам Западной Европы не хватает самостоятельности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что современный политический класс стран Западной Европы не демонстрирует необходимого уровня лидерства и самостоятельности.
  • По мнению Картайзера, изменения в политике ЕС по отношению к России могут произойти только после смены нынешних политических элит в результате выборов.
БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Современный политический класс стран Западной Европы не демонстрирует необходимого уровня лидерства и самостоятельности, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"У нас в Западной Европе есть довольно посредственный политический класс, не хватает смелых людей", - сказал собеседник агентства.
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По его мнению, изменения в политике ЕС по отношению к России могут произойти только после смены нынешних политических элит в результате выборов.
"Возможно, нам стоит делать ставку на результаты предстоящих выборов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, нынешнему политическому классу Европы зачастую не хватает готовности и мужества пересматривать сложившиеся архаичные подходы к отношениям с Россией.
Очередные выборы и смена состава в институтах Евросоюза (Европарламент, Еврокомиссия и Евросовет) пройдут в июне 2029 года.
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