Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что современный политический класс стран Западной Европы не демонстрирует необходимого уровня лидерства и самостоятельности.

По мнению Картайзера, изменения в политике ЕС по отношению к России могут произойти только после смены нынешних политических элит в результате выборов.

БРЮССЕЛЬ, 23 июн - РИА Новости. Современный политический класс стран Западной Европы не демонстрирует необходимого уровня лидерства и самостоятельности, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

"У нас в Западной Европе есть довольно посредственный политический класс, не хватает смелых людей", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, изменения в политике ЕС по отношению к России могут произойти только после смены нынешних политических элит в результате выборов.

"Возможно, нам стоит делать ставку на результаты предстоящих выборов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, нынешнему политическому классу Европы зачастую не хватает готовности и мужества пересматривать сложившиеся архаичные подходы к отношениям с Россией.