Лавров: ЕС хочет представлять весь Запад в вопросе украинского конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз претендует на представление всего Запада, включая США, по проблемам Украины.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ЕС настырно претендует на то, чтобы во всех своих действиях представлять весь Запад, в том числе США, по проблемам Украины, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Евросоюз при этом настырно претендует на то, чтобы во всех своих действиях, в рассуждениях, в угрозах, в обещаниях представлять весь Запад, включая Соединенные Штаты, по проблемам украинского конфликта", - сказал Лавров, выступая в рамках 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.