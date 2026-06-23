"Росатом" разрабатывает проект завода для атомной энергетики будущего

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Росатом» разрабатывает проект завода большой производительности по переработке отработавшего ядерного топлива.
- Проект реализуется в рамках развития двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. "Росатом" сообщил, что разрабатывает проект завода большой производительности по переработке отработавшего ядерного топлива в интересах атомной энергетики будущего.
"Госкорпорация "Росатом" разрабатывает проект завода большой производительности по переработке отработавшего ядерного топлива и рециклированию ядерных материалов для их последующего применения в проектах атомной энергетики, в том числе IV поколения. Проект реализуется в логике развития двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, когда реакторы на быстрых нейтронах работают в тесной связке с тепловыми реакторами", - говорится в сообщении.