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"Росатом" разрабатывает проект завода для атомной энергетики будущего - РИА Новости, 23.06.2026
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18:16 23.06.2026
"Росатом" разрабатывает проект завода для атомной энергетики будущего

"Росатом" готовит проект завода по переработке ядерного топлива для АЭС будущего

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Росатом» разрабатывает проект завода большой производительности по переработке отработавшего ядерного топлива.
  • Проект реализуется в рамках развития двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. "Росатом" сообщил, что разрабатывает проект завода большой производительности по переработке отработавшего ядерного топлива в интересах атомной энергетики будущего.
"Госкорпорация "Росатом" разрабатывает проект завода большой производительности по переработке отработавшего ядерного топлива и рециклированию ядерных материалов для их последующего применения в проектах атомной энергетики, в том числе IV поколения. Проект реализуется в логике развития двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, когда реакторы на быстрых нейтронах работают в тесной связке с тепловыми реакторами", - говорится в сообщении.
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