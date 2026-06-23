Правительство рассматривает полный запрет на вывоз дизеля, заявил Новак

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.
- Правительство России рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство РФ рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива из России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании членов кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива", - сказал Новак.
Российские власти приняли ряд мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Так, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей, а в конце апреля правительство РФ утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Также Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, мера позволит оптимизировать логистику.
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