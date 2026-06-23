Правительство рассматривает полный запрет на вывоз дизеля, заявил Новак

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости . Правительство РФ рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива из России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании членов кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, мера позволит оптимизировать логистику.