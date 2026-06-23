Рейтинг@Mail.ru
Правительство рассматривает полный запрет на вывоз дизеля, заявил Новак - РИА Новости, 23.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 23.06.2026 (обновлено: 18:45 23.06.2026)
Правительство рассматривает полный запрет на вывоз дизеля, заявил Новак

Новак: кабмин рассматривает полный запрет на вывоз дизеля из РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТопливный пистолет на автозаправочной станции
Топливный пистолет на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Топливный пистолет на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина.
  • Правительство России рассматривает возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Правительство РФ рассматривает полный запрет на экспорт дизельного топлива из России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании членов кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива", - сказал Новак.
Российские власти приняли ряд мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Так, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей, а в конце апреля правительство РФ утвердило перечень из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашения для стабилизации внутреннего рынка топлива. Также Петербургская биржа несколько раз ужесточала правила торгов, чтобы ограничить темпы роста цен.
Кроме того, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго России предлагают снизить минимальный объем продаж бензина на бирже до 10% с 15% с 1 июля по 30 сентября. По мнению ФАС, мера позволит оптимизировать логистику.
Заправка автомобиля на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
"Авито" скроет объявления о перепродаже бензина
20 июня, 14:43
 
РоссияЭкономикаАлександр НовакВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала