Минфин не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минфин РФ не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня для содействия стабилизации рыночной ситуации, сообщило министерство.

"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 24 июня 2026 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", - говорится в сообщении.