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Минфин не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня - РИА Новости, 23.06.2026
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16:04 23.06.2026
Минфин не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня

Минфин РФ не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин России не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня.
  • Решение принято в целях содействия стабилизации рыночной ситуации.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Минфин РФ не будет проводить аукционы по размещению ОФЗ 24 июня для содействия стабилизации рыночной ситуации, сообщило министерство.
"Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 24 июня 2026 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации", - говорится в сообщении.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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