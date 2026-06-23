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"Нефтьмагистраль" после запроса ФАС снизила цены на все виды топлива - РИА Новости, 23.06.2026
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15:57 23.06.2026
"Нефтьмагистраль" после запроса ФАС снизила цены на все виды топлива

АЗС "Нефтьмагистраль" снизила цены на топливо после запроса ФАС

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АЗС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная антимонопольная служба направила запрос о ценах на топливо сетям АЗС "Трасса" и "Нефтьмагистраль".
  • Сеть объявила о снижении цен на все виды топлива.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Независимая сеть АЗС Москвы и Московской области "Нефтьмагистраль" после запроса Федеральной антимонопольной службы про ценообразование объявила, что снижает цены на все виды топлива.
"Нефтьмагистраль снижает цены! Цены снижены на все виды топлива. Актуальная стоимость указана на стелах АЗС", - сказано в Telegram-канале "Нефтьмагистрали".
На приложенном фото указаны следующие цены: Аи-92 - 70,99 рубля за литр, Аи-95 - 79,99 рубля, Аи-95 evo - 82,99 рубля, Аи-100 - 99,99 рубля. Литр дизельного обойдется 84,99 рубля.
Федеральная антимонопольная служба на прошлой неделе направила двум крупным независимым сетям АЗС Москвы и Московской области "Трасса" и "Нефтьмагистраль" запрос о ценах, ценообразовании и объемах реализации топлива.
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