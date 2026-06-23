"Нефтьмагистраль" после запроса ФАС снизила цены на все виды топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральная антимонопольная служба направила запрос о ценах на топливо сетям АЗС "Трасса" и "Нефтьмагистраль".
- Сеть объявила о снижении цен на все виды топлива.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Независимая сеть АЗС Москвы и Московской области "Нефтьмагистраль" после запроса Федеральной антимонопольной службы про ценообразование объявила, что снижает цены на все виды топлива.
"Нефтьмагистраль снижает цены! Цены снижены на все виды топлива. Актуальная стоимость указана на стелах АЗС", - сказано в Telegram-канале "Нефтьмагистрали".
Федеральная антимонопольная служба на прошлой неделе направила двум крупным независимым сетям АЗС Москвы и Московской области "Трасса" и "Нефтьмагистраль" запрос о ценах, ценообразовании и объемах реализации топлива.