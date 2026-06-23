В Иваново один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП

Краткий пересказ от РИА ИИ В ДТП в Иваново погиб один человек и пятеро пострадали.

Все шесть человек находились в одном легковом автомобиле Kia Rio, который врезался в столб.

Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.

БРЯНСК, 23 июн – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Иваново, где легковой автомобиль рано утром врезался в столб, сообщают региональные МЧС и УМВД.

В пятом часу утра во вторник МЧС получило сообщение о ДТП на улице Минской в Иваново

"По прибытии подразделений установлено, что в результате ДТП, к сожалению, пострадали пять человек (четыре мужчины и одна женщина)… погиб один человек (мужчина). Для извлечения пострадавших из автомобиля использовали гидравлический инструмент", - говорится в сообщении МЧС на платформе "Макс".

Как отметило УМВД, все шесть человек находились в одном легковом автомобиле Kia Rio.

"Водитель 2002 года рождения не справился с управлением, и машину размотало по дороге, вначале на правую обочину, затем на встречку, и далее на левую обочину с ударом о столб", - описали полицейские подробности аварии на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".