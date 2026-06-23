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В Иваново один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП - РИА Новости, 23.06.2026
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15:05 23.06.2026 (обновлено: 15:08 23.06.2026)
В Иваново один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП

В Иваново легковушка врезалась в столб, один человек погиб и пятеро пострадали

© Фото : МЧС Ивановской области/MAXПоследствия ДТП в Иваново. 23 июня 2026
Последствия ДТП в Иваново. 23 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : МЧС Ивановской области/MAX
Последствия ДТП в Иваново. 23 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП в Иваново погиб один человек и пятеро пострадали.
  • Все шесть человек находились в одном легковом автомобиле Kia Rio, который врезался в столб.
  • Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.
БРЯНСК, 23 июн – РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Иваново, где легковой автомобиль рано утром врезался в столб, сообщают региональные МЧС и УМВД.
В пятом часу утра во вторник МЧС получило сообщение о ДТП на улице Минской в Иваново.
"По прибытии подразделений установлено, что в результате ДТП, к сожалению, пострадали пять человек (четыре мужчины и одна женщина)… погиб один человек (мужчина). Для извлечения пострадавших из автомобиля использовали гидравлический инструмент", - говорится в сообщении МЧС на платформе "Макс".
Как отметило УМВД, все шесть человек находились в одном легковом автомобиле Kia Rio.
"Водитель 2002 года рождения не справился с управлением, и машину размотало по дороге, вначале на правую обочину, затем на встречку, и далее на левую обочину с ударом о столб", - описали полицейские подробности аварии на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Пятеро пострадавших госпитализированы. Полиция разбирается во всех обстоятельствах и причинах аварии.
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ПроисшествияИвановоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Kia Rio
 
 
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