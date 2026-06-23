Сопредседатель АдГ рассказал, когда вернется дружба России и Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ Тино Крупалла, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии", заявил о возможности восстановления дружбы между Россией и Германией после ухода некоторых немецких политиков.

Он считает, что нынешние заявления министра иностранных дел Германии о России не являются окончательными и временны.

БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что дружба России и Германии восстановится с уходом разжигающих вражду немецких политиков, таких как нынешний министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

"Если министр иностранных дел Вадефуль говорит, что Россия всегда будет оставаться нашим врагом, то я скажу: господин Вадефуль не всегда будет министром иностранных дел Германии , и дружба народов восстановится", - сказал Крупалла на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем АдГ Алисой Вайдель. Трансляция велась на YouTube-канале парламентской фракции АдГ.

Политик также отметил, что федеральное правительство Германии наделяет свою же страну образом врага.