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Сопредседатель АдГ рассказал, когда вернется дружба России и Германии - РИА Новости, 23.06.2026
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22:16 23.06.2026
Сопредседатель АдГ рассказал, когда вернется дружба России и Германии

Крупалла: дружба РФ и ФРГ вернется с уходом разжигающих вражду немецких лидеров

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг России и Германии
Флаг России и Германии - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тино Крупалла, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии", заявил о возможности восстановления дружбы между Россией и Германией после ухода некоторых немецких политиков.
  • Он считает, что нынешние заявления министра иностранных дел Германии о России не являются окончательными и временны.
БЕРЛИН, 23 июн - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла заявил, что дружба России и Германии восстановится с уходом разжигающих вражду немецких политиков, таких как нынешний министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
"Если министр иностранных дел Вадефуль говорит, что Россия всегда будет оставаться нашим врагом, то я скажу: господин Вадефуль не всегда будет министром иностранных дел Германии, и дружба народов восстановится", - сказал Крупалла на совместной пресс-конференции с другим сопредседателем АдГ Алисой Вайдель. Трансляция велась на YouTube-канале парламентской фракции АдГ.
Политик также отметил, что федеральное правительство Германии наделяет свою же страну образом врага.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что европейцы кичатся некими принципами, но продолжают утверждать, что говорить с Россией можно только с позиции силы.
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