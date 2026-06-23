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В Белгородской области за сутки перехватили около 100 украинских дронов - РИА Новости, 23.06.2026
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09:00 23.06.2026
В Белгородской области за сутки перехватили около 100 украинских дронов

Шуваев: в Белгородской области за сутки сбили 98 украинских БПЛА

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Около 100 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки.
  • Один мирный житель погиб, пять человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область.
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Около 100 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, один мирный житель погиб, пять пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"Сбиты и подавлены 98 беспилотников. К большому горю, в Краснояружском округе погиб мирный житель... Получили ранения пять человек в Грайворонском и Шебекинском округах", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что ВСУ 58 раз атаковали территорию Белгородской области. Противник совершил пять обстрелов с применением авиации и артиллерии. Также шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.
По данным главы региона, под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа.
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