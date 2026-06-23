В Белгородской области за сутки перехватили около 100 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Около 100 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки.
- Один мирный житель погиб, пять человек пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область.
БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Около 100 украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, один мирный житель погиб, пять пострадали, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"Сбиты и подавлены 98 беспилотников. К большому горю, в Краснояружском округе погиб мирный житель... Получили ранения пять человек в Грайворонском и Шебекинском округах", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что ВСУ 58 раз атаковали территорию Белгородской области. Противник совершил пять обстрелов с применением авиации и артиллерии. Также шесть раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА.
По данным главы региона, под удары попали Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский, Новооскольский, Ракитянский и Шебекинский округа.
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