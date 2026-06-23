Во владивостокском "Динамо" рассказали о готовности к новому сезону

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владивостокское "Динамо" выступит в Единой лиге ВТБ в сезоне 2026/27.
- Директор и главный тренер клуба Эдуард Сандлер заявил, что команда доказала свою финансовую состоятельность для участия в лиге.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Директор и главный тренер владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуард Сандлер заявил РИА Новости, что команда в финансовом плане доказала, что способна быть в Единой лиге ВТБ.
"Динамо" из Владивостока выступит в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27. Соответствующее решение было принято на совете лиги, который прошел во вторник.
"Мы не можем так говорить, потому что в Лиге ВТБ серьезный коллектив менеджеров, они изучили наши возможности, нашу заявку и приняли решение, - ответил Сандлер на вопрос, не рискует ли клуб повторить судьбу "Нижнего Новгорода", который снялся с участия в Единой лиге ВТБ из-за финансовой ситуации. - Поэтому мне будет даже как-то некорректно отвечать на такой вопрос прямо. Потому что мы доказали, что мы способны".