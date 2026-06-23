Во владивостокском "Динамо" рассказали о готовности к новому сезону

"Мы не можем так говорить, потому что в Лиге ВТБ серьезный коллектив менеджеров, они изучили наши возможности, нашу заявку и приняли решение, - ответил Сандлер на вопрос, не рискует ли клуб повторить судьбу "Нижнего Новгорода", который снялся с участия в Единой лиге ВТБ из-за финансовой ситуации. - Поэтому мне будет даже как-то некорректно отвечать на такой вопрос прямо. Потому что мы доказали, что мы способны".