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Во владивостокском "Динамо" рассказали о готовности к новому сезону - РИА Новости Спорт, 23.06.2026
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Баскетбол
 
15:08 23.06.2026
Во владивостокском "Динамо" рассказали о готовности к новому сезону

Сандлер: "Динамо" доказало, что способно быть в Единой лиге ВТБ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владивостокское "Динамо" выступит в Единой лиге ВТБ в сезоне 2026/27.
  • Директор и главный тренер клуба Эдуард Сандлер заявил, что команда доказала свою финансовую состоятельность для участия в лиге.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Директор и главный тренер владивостокского баскетбольного клуба "Динамо" Эдуард Сандлер заявил РИА Новости, что команда в финансовом плане доказала, что способна быть в Единой лиге ВТБ.
"Динамо" из Владивостока выступит в Единой лиге ВТБ в сезоне-2026/27. Соответствующее решение было принято на совете лиги, который прошел во вторник.
"Мы не можем так говорить, потому что в Лиге ВТБ серьезный коллектив менеджеров, они изучили наши возможности, нашу заявку и приняли решение, - ответил Сандлер на вопрос, не рискует ли клуб повторить судьбу "Нижнего Новгорода", который снялся с участия в Единой лиге ВТБ из-за финансовой ситуации. - Поэтому мне будет даже как-то некорректно отвечать на такой вопрос прямо. Потому что мы доказали, что мы способны".
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БаскетболСпортВладивостокЭдуард СандлерЕдиная лига ВТБ
 
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