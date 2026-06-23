Диетолог рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть помидоры со шкуркой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что употребление помидоров со шкуркой может навредить здоровью при некоторых хронических заболеваниях, таких как гастрит.
- При обострении гастрита, энтерита и колита свежие овощи, включая томаты, следует исключить из рациона, но для людей со здоровым желудком помидоры полезны.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Употребление помидоров со шкуркой может навредить здоровью при некоторых хронических заболеваниях, в их числе гастрит, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
По словам врача, при обострении гастрита, энтерита и колита любые свежие овощи следует исключить из рациона, в том числе и томаты.
В то же время, как отметила Белоусова, человеку со здоровым желудком помидоры не вредят. Врач поясняет, что эти овощи богаты витаминами, ликопином и каротиноидами, а в их шкурке содержится обилие клетчатки, которое служит подкормкой для кишечной микрофлоры.
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