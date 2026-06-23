Диетолог рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть помидоры со шкуркой

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Употребление помидоров со шкуркой может навредить здоровью при некоторых хронических заболеваниях, в их числе гастрит, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

По словам врача, при обострении гастрита, энтерита и колита любые свежие овощи следует исключить из рациона, в том числе и томаты.

В то же время, как отметила Белоусова, человеку со здоровым желудком помидоры не вредят. Врач поясняет, что эти овощи богаты витаминами, ликопином и каротиноидами, а в их шкурке содержится обилие клетчатки, которое служит подкормкой для кишечной микрофлоры.