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Диетолог рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть помидоры со шкуркой - РИА Новости, 23.06.2026
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19:49 23.06.2026
Диетолог рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть помидоры со шкуркой

Диетолог Белоусова: помидоры со шкуркой могут навредить при гастрите

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПомидоры
Помидоры - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-диетолог Анна Белоусова рассказала, что употребление помидоров со шкуркой может навредить здоровью при некоторых хронических заболеваниях, таких как гастрит.
  • При обострении гастрита, энтерита и колита свежие овощи, включая томаты, следует исключить из рациона, но для людей со здоровым желудком помидоры полезны.
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Употребление помидоров со шкуркой может навредить здоровью при некоторых хронических заболеваниях, в их числе гастрит, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.
"Когда нет обострения этих заболеваний, противопоказаний по помидорам нет. Если заболевания хронические все-таки есть - по возможности лучше шкурку от помидоров очищать", - сказала Белоусова в беседе с 360.ru.
По словам врача, при обострении гастрита, энтерита и колита любые свежие овощи следует исключить из рациона, в том числе и томаты.
В то же время, как отметила Белоусова, человеку со здоровым желудком помидоры не вредят. Врач поясняет, что эти овощи богаты витаминами, ликопином и каротиноидами, а в их шкурке содержится обилие клетчатки, которое служит подкормкой для кишечной микрофлоры.
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